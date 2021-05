कोरोनाची तिसरी लाट बालकांसाठी अधिक घातक; पालिकेचा प्लॅन तयार

By

पिंपरी - कोरोनाची (Corona) तिसरी लाट (Third Wave) बालकांसाठी (Child) अधिक घातक (Dangerous) असू शकते, असा तज्ज्ञांचा अंदाज आहे. त्यामुळे बालकांची काळजी (Care) घेण्यासाठी, त्यांना संसर्ग होऊ नये यासाठी आणि संसर्ग झाल्यास त्वरित उपचार करण्यासाठी महापालिका (Municipal) विविध उपाययोजना (Measures) करीत आहे. उपचारासाठी महापालिकेने तीन रुग्णालये (Hospital) सज्ज ठेवली असून, त्यात आयसीयू (ICU) व व्हेंटिलेटर बेडचीही (Ventilator Bed) सुविधा असेल. या रुग्णालयांमध्ये बालरोगतज्ज्ञ डॉक्टरही (Doctor) उपलब्ध असतील. प्रसंगी खासगी रुग्णालये व तेथील डॉक्टरची मदत घेण्याची तयारीही महापालिकेने केली आहे. तसेच, कोरोनामुळे आई-वडिलांचा मृत्यू झालेल्या मुलांच्या संगोपनासह त्यांच्या सुरक्षिततेचीही तयारी महापालिकेने केली आहे. (Corona Third Wave Dangerous Municipal Plan for Treatment)

कोरोना संसर्गामुळे आई-वडिलांचे निधन झालेल्या बालकांच्या न्याय्य हक्कांसाठी व त्यांचे यथायोग्य संगोपन होण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना महापालिकेमार्फत केल्या जात आहेत. त्यासाठी जिल्हा स्तरावर टास्क फोर्स (कृती दल) नियुक्त केलेले आहे. त्यांच्या मदतीसाठी महापलिकेनेही कृती दल स्थापन केले आहे. त्यामार्फत निराधार (दोन्ही पालक गमावलेले) बालकांची माहिती संकलित केली जात आहे.

कोरोनामुळे अनाथ झालेल्या बालकांची माहिती नागरिकांनी सारथी हेल्पलाइन क्रमांक ८८८८००६६६६ किंवा sarathi@pcmcindia.gov.in या ई-मेलद्वारे किंवा राज्य सरकारच्या चाइल्ड हेल्पलाइन क्रमांक १०९८ वर देऊन सहकार्य करावे, असे आवाहन आयुक्‍त राजेश पाटील यांनी केले आहे. आई-वडिलांचे निधन झाल्याने पोरके झालेल्या बालकांसाठी स्थापन केलेल्या टास्क फोर्समधील (कृती दल) सदस्यांच्या बैठकी घेऊन आयुक्त राजेश पाटील आढावा घेत आहेत. हे कृतिदल प्रभारी अतिरिक्त आयुक्‍त चंद्रकांत इंदलकर यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन केलेले आहे. त्यात उपआयुक्त अजय चारठणकर व सहायक आयुक्त अण्णा बोदडे सदस्य आहेत.

रुग्णालयांना सूचना

कोरोनामुळे आई व वडील गमावलेल्या बालकांची तपशीलवार माहिती समन्वय अधिकाऱ्यांस उपलब्ध करून देण्यात यावी.

रुग्णालयात दाखल होणाऱ्या व्यक्तींकडून, ‘उपचार कालावधीमध्ये आपल्या बालकांचा ताबा कोणाकडे द्यावा’ अशी माहिती लेखी स्वरूपात घ्यावी.

चाइल्ड हेल्पलाइन क्रमांक १०९८ बाबतचा माहिती फलक सर्व रुग्णालयांत दर्शनी भागात लावावा.

महापालिका क्षेत्रात कार्यरत बालगृहे अथवा बालनिरीक्षण गृहातील बालकांसाठी तत्काळ उपचार करण्यासाठी स्वतंत्र वैद्यकीय पथक नियुक्‍त करावे.

लहान मुलांवर उपचारासाठी महापालिकेने वायसीएम व पिंपरीतील जिजामाता रुग्णालयात सुविधा केली आहे. प्रसंगी मासुळकर कॉलनीतील नेत्र रुग्णालय व चिखली घरकूल येथील कोविड केअर सेंटरमध्येही उपचाराची सुविधा केली जाणार आहे.

- राजेश पाटील, आयुक्त, महापालिका