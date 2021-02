Corona Update : पिंपरी-चिंचवड शहरात 370 नवीन रुग्ण; 831 रुग्णांवर सध्या उपचार सुरु

पिंपरी, ता. 27 : पिंपरी-चिंचवड शहरात शनिवारी 370 रुग्ण आढळले. एकूण रुग्णसंख्या एक लाख 5 हजार 281 झाली आहे. आज 330 जणांना डिस्चार्ज देण्यात आला. बरे झालेल्या एकूण रुग्णांची संख्या 1 लाख 73 झाली आहे. सध्या तीन हजार 367 सक्रिय रुग्ण आहेत. आज शहरातील 4 रुग्णांचा मृत्यू झाला. आजपर्यंत शहरातील एक हजार 841 आणि शहराबाहेरील 772 जणांचा मृत्यू झाला आहे. आजपर्यंत 22 हजार 826 जणांना लस देण्यात आली आहे. सध्या रुग्णालयांत 831 रुग्ण उपचार घेत आहेत. दोन हजार 536 रुग्ण होम आयसोलेट आहेत.

Maharashtra: Pune reported 1,505 new COVID-19 cases, 1,087 recoveries, and 13 deaths today, as per Pune Zilha Parishad

Total cases: 4,06,453

Total recoveries: 3,87,527

Active cases: 9,860

Death toll: 9,235 pic.twitter.com/RowQv88dGU

