Pimpri Chinchwad: पिंपरी चिंचवडमध्ये अवैध दारूअड्ड्यांवर छापासत्र सुरूच; तेवीस ठिकाणी कारवाई, मुद्देमाल जप्त करून गुन्हे दाखल

पिंपरी: पिंपरी चिंचवड पोलिस आयुक्तालयाच्या हद्दीतील अवैध दारू अड्डे व दारू भट्ट्यांवर रविवारी एकच दिवसात २३ ठिकाणी छापे टाकले. या कारवाईत मुद्देमाल जप्त करून संबंधितांवर गुन्हे दाखल केले आहे. .मोशीतील तुपेनगर येथील कारवाईत साडेसहा हजार रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करून मानसी कंजारभाट हिच्यावर भोसरी एमआयडीसी पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल केला. आळंदी फाटा येथील गवते वस्ती येथे मनीषा राठोड हिने विक्रीसाठी १४० लिटर दारू जवळ बाळगली. तिच्यावर आळंदी ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला आहे. .आळंदी पोलिस ठाण्याच्या हद्दीतील विकासवाडी येथे केलेल्या कारवाईत पिंटू नट याच्याकडून चार हजार ८०० दारू जप्त केली. मेदनकरवाडी केलेल्या कारवाईत फुलवंती राठोड ही दारू विक्री करताना आढळली. ही दारू तिला सावित्रा राठोड ही आणून देत होती. या दोघींवर गुन्हे दाखल झाले आहे. एमआयडीसी भोसरी येथे केलेल्या कारवाईत राजू भंडारी याने त्याचा मालक श्याम मेदनकर याच्या सांगण्यावरून त्याच्याकडे साडेतीन हजार रुपये किमतीची ताडी विक्रीसाठी जवळ बाळगली. या दोघांवर गुन्हा दाखल झाला आहे.ॉ.तसेच चिंचवड येथील दळवीनगर झोपडपट्टीत केलेल्या कारवाईत एका खोलीत चार हजार रुपये किमतीची गावठी दारू विक्रीसाठी ठेवल्याचे आढळले. यात एकावर गुन्हा दाखल केला आहे. पुनावळे येथील रानजत्रा हॉटेलमधून तीन हजारांची दारू जप्त करून शहाजी ढगे याच्यावर गुन्हा दाखल झाला. देहूतील विठलवाडी येथे गावठी दारू विकणाऱ्या सलोनी राठोड हिच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला. सहा हजार ८०० रुपयांचा मुद्देमाल जप्त केला. मोशीतील खडी मशीन रस्ता येथील कारवाईत हर्ष करणसिंग गुज्जर हा विनापरवाना दारू विकताना आढळला..कोयाळी गावच्या हद्दीतील भिवरेवाडी येथे दारूभट्टीवर छापा टाकून अकराशे लिटर ५५ हजार रुपये किमतीचे रसायन नष्ट केले. यात गोपाळ मनावत याच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आली. नाणेकरवाडी येथील ठाकरवस्ती येथे कारवाई करण्यात आली. येथेही अकराशे लिटर ५५ हजार रुपये किमतीचे रसायन नष्ट केले. या कारवाईत समाधान भगवान जेवलेवाड, प्रसाद गाडेकर व शेखर केळकर यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आली. कुरुळी येथील हॉटेल धनश्री येथून १० हजार रुपयांचा दारूचा माल जप्त केला असून, दादा तोडमल याच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आली. खराबवाडी येथील कारवाईत कुणाल दडस व विकी खराबे यांच्यावर गुन्हा दाखल केला असून ते विनापरवाना दारू विक्री करताना आढळले. मुळशीतील कासारसाई येथे लक्ष्मी राठोड हिच्याकडून सहा हजार ८०० रुपयांची दारू जप्त केली. तर पिंपळे गुरव येथील शिवरामनगर येथे बेकायदा दारू विक्री केल्याप्रकरणी योगिता गोयल हिच्यावर गुन्हा दाखल झाला..पिंपरीतील रामनगर येथे केलेल्या कारवाईत सुनील शिंदे याच्यावर गुन्हा दाखल झाला. तो गावठी दारू विक्री करताना आढळला. पिंपरीतील भाटनगर येथील बिल्डिंग क्रमांक पाच मधील चौथ्या मजल्यावरील एका खोलीत विक्रीसाठी हातभट्टी दारूचा साठा करून ठेवणाऱ्या निशा भाट हिच्यावर गुन्हा दाखल झाला असून तीन हजारांचा मुद्देमाल जप्त केला आहे. बिल्डिंग क्रमांक सहा मधील चौथ्या मजल्यावरील एका खोलीत वर्षा भाट व तुलसी रावळकर यांनी गावठी दारू तयार करण्याचे रसायन, नवसागर, गूळ हातभट्टीची दारू तयार करण्यासाठी साठवून ठेवल्याचे आढळले. या दोघींवर गुन्हा दाखल झाला आहे. तर संजय गांधीनगर पत्रा शेडमध्ये हातभट्टीची दारू विक्रीसाठी ठेवल्याचे आढळले. या कारवाईत सुनीता चेलानी हिच्यावर गुन्हा दाखल केला आहे..मावळमध्येही कारवाईनवलाख उंब्रे येथील एका अड्ड्यावर छापा टाकून तीन हजारांची दारू जप्त केली. या कारवाईत रतन कुमार याच्यावर तळेगाव एमआयडीसी पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखलदेहूरोड एमबी कॅम्प येथे गावठी दारू विकणाऱ्या नरसम्मा चलवादी याच्यावर गुन्हा दाखल झाला. त्याच्याकडून तीन हजार तीनशे रुपयांचा मुद्देमाल जप्तइंदोरी येथील हॉटेल साईराज येथे केलेल्या कारवाईत तीन हजारांची दारू जप्त केली. यात सार्थक दाभाडे याच्यावर गुन्हा दाखलसुदुंबरे येथील पत्राशेडमध्ये कारवाई करून ११ हजार ३०० रुपये किमतीची दारू जप्त करण्यात आली. यात कैलास गाडे याच्यावर गुन्हा दाखल .