लॉकडाउनमध्ये बेफिरपणे घराबाहेर फिरणाऱ्या 752 जणांवर...

पिंपरी : पिंपरी - चिंचवड शहरात लॉकडाऊनच्या पहिल्याच

दिवशी नियमांचे उल्लंघन करीत बेफिकिरपणे रस्त्यावर फिरणाऱ्या 752 जणांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले

आहेत. सर्वाधिक 120 गुन्हे भोसरी एमआयडीसी पोलिसांनी तर सर्वात कमी आळंदी पोलिसांनी केवळ 5 जणांवर गुन्हे दाखल केले आहेत. तर, चार ते पाच जणांच्या दुचाकी जप्त केल्या आहेत. पुणेकरांनी एक महिना रोखली अपेक्षित रुग्णवाढ कोरोनाचा संसर्ग रोखण्यासाठी पिंपरी - चिंचवड पोलिस आयुक्तालयाअंतर्गत शहरात कडकडीत लॉकडाऊनची अंमलबजावणी सुरू केली आहे. शहरातील विविध भागात 66 ठिकाणी नाकाबंदी करण्यात आली आहे. प्रत्येक पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत लॉकडाऊनच्या पालनाबाबत आवाहन करून जनजागृती केली जात आहे. तरीही विनाकारण घराबाहेर पडणाऱ्यांची संख्या काही कमी होताना दिसून येत नाही.

लॉकडाऊनच्या पहिल्याच दिवशी पोलिसांनी विनाकारण बाहेर फिरणे, विना परवाना प्रवास करणे, मोटारीत तीन पेक्षा अधिक जणांनी प्रवास करणे, मास्क न वापरणे, दुचाकीवर डबलसीट फिरणे अशा 752 नागरिकांंवर गुन्हे दाखल केले आहेत. पोलिस ठाणेनिहाय केलेली कारवाई एमआयडीसी भोसरी - 120

भोसरी - 46

पिंपरी - 65

चिंचवड - 42

निगडी - 36

आळंदी - 5

चाकण - 11

दिघी - 19

सांगवी - 24

वाकड - 58

हिंजवडी - 67

देहूरोड - 47

तळेगाव - दाभाडे - 32

तळेगाव एमआयडीसी - 29

चिखली - 100

म्हाळुंगे चौकी - 28

रावेत चौकी - 17

शिरगाव चौकी - 17

------------------------

एकूण - 752

