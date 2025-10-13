Pune Traffic: डांगे चौक ‘ग्रेड सेपरेटर’ची लांबी वाढविणार; थेरगाव गावठाणात विनाअडथळा जाण्यासाठी महापालिकेचा प्रस्ताव

अमोल शित्रे पिंपरी : हिंजवडी आयटी पार्क ते पिंपरी चिंचवड शहराला जोडणाऱ्या डांगे चौक येथील ‘ग्रेड सेपरेटर’ अर्थात समतल विलगकाची लांबी वाढविण्यात येणार आहे. डांगे चौकातून थेरगाव गावठाणात जाण्यासाठी उजवीकडे वळताना येथे वाहतूक कोंडी होते. ती सोडविण्यासाठी या ‘ग्रेड सेपरेटर’चा विस्तार करण्यात येणार आहे..चिंचवड येथील बिर्ला रुग्णालयातून डांगे चौक, भूमकर चौक मार्गे हिंजवडी आयटी पार्ककडे जाणारा रस्ता हा शहरातील प्रमुख मार्ग आहे. दिवसभर मोठ्या प्रमाणात वाहतूक या मार्गावरून होते. डांगे चौकात होणारी वाहतूक कोंडी दूर करण्यासाठी सात वर्षांपूर्वी महापालिकेने समतल विलगक तयार केला. या उपायामुळे चौकातील कोंडी काही प्रमाणात कमी झाली, मात्र थेरगाव गावठाणात जाणाऱ्या वाहनांसाठी अडथळा निर्माण झाला आहे..ही समस्या दूर करून थेरगाव गावठाणात जाणाऱ्या वाहनांसाठी विनाअडथळा मार्ग उपलब्ध करून देण्यासाठी समतल विलगकची लांबी वाढविण्याचा विचार महापालिकेकडून सुरू आहे. या कामासाठी वास्तुविशारद नेमण्याचा प्रस्ताव विचाराधीन असून, अधिकारी स्तरावर याबाबत हालचाली सुरू झाल्या आहेत..पदपथाचे काम रखडणारबिर्ला रुग्णालय ते डांगे चौक या मुख्य रस्त्याच्या दोन्ही बाजूंना ‘अर्बन स्ट्रीट’अंतर्गत पदपथाचे काम सुरू आहे. मात्र, दहा महिने उलटूनही याचे केवळ ३० टक्के काम पूर्ण झाले आहे. दरम्यान, महापालिकेकडून डांगे चौकातील समतल विलगक (ग्रेडसेपरेटर) विस्तारीकरणाचा विचार सुरू झाल्याने पदपथाचे काम आणखी रखडण्याची शक्यता आहे. समतल विलगकाचे काम सुरू झाल्यास, त्याच्या बांधकामामुळे पदपथाच्या कामाला थेट अडथळा निर्माण होईल. विलगकाचे काम पूर्ण होईपर्यंत ‘अर्बन स्ट्रीट’ प्रकल्प पुढे नेता येणार नाही, अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे..पावसाळी वाहिनी टाकण्याचा गुंता‘स्टॉर्म वॉटर ड्रेनेज लाइन’ अर्थात पावसाळी वाहिनी टाकण्याचाही मोठा गुंता निर्माण झाला आहे. ही वाहिनी पदपथाला लागून चिंचवडकडे नेण्याचा विचार असून, तसे केल्यास आधीच तयार झालेला पदपथ पुन्हा खोदावा लागणार आहे. पर्यायी मार्ग म्हणून रस्त्यालगत असलेल्या पशुसंवर्धन विभागाच्या जागेतून वाहिनी टाकण्याचा पर्याय योजिला जात आहे. मात्र, त्यासाठी राज्य सरकारची परवानगी आवश्यक आहे. परवानगी न मिळाल्यास ही लाइन महापालिकेच्या जागेतूनच टाकावी लागेल, त्यामुळे पदपथाचे काम आणखी लांबण्याची शक्यता आहे..कोंडीचे कारणहिंजवडीकडे जाणाऱ्या वाहनांना थेरगाव गावठाणात प्रवेश करण्यासाठी डांगे चौक ओलांडून पुढे उजवीकडे वळावे लागते. दरम्यान, चिंचवडहून डांगे चौकाकडे जाणाऱ्या वाहनांच्या रांगा लागतात. त्यामुळे वळण घेताना समतल विलगकच्या तोंडावर वाहतूक कोंडीचा सामना करावा लागतो..Pimpri Chinchwad: ग्रेड सेपरेटरला भेगा; सेवा रस्त्यांची चाळण, खड्डे, अर्धवट कामे अन् वाहतूक कोंडीचा जाच.डांगे चौकाकडून थेरगाव गावठाणात जाणाऱ्या वाहनांना विनाअडथळा मार्ग उपलब्ध करून देण्यासाठी समतल विलगकाची लांबी वाढविण्याचा प्रस्ताव विचाराधीन आहे. महापालिकेच्या आयुक्तांच्या मान्यतेनंतर हा प्रस्ताव पुढे जाईल, आणि त्यानंतर वास्तूविशारद नेमण्याचे काम केले जाईल. वास्तूविशारद कामाचे स्वरूप ठरवून कामाची रचना आणि अंमलबजावणी ठरवतील.- प्रमोद ओंभासे, मुख्य अभियंता, पिंपरी-चिंचवड महापालिका.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.