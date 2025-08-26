पिंपरी-चिंचवड

Pune Traffic: डांगे चौकाची कोंडी अन् समस्यांचा बाजार; वाहतुकीचा खोळंबा नेहमीचाच, रविवारी रात्रीही ‘चक्का जाम’ची स्थिती

Pune News: डांगे चौकातील वाहतूक कोंडी, दुहेरी पार्किंग, आठवडे बाजार आणि फूड स्टॉल्समुळे नागरिक हैराण झाले आहेत. वाहतूक पोलिसांच्या नियोजनाअभावी रविवारीही ‘चक्का जाम’ची स्थिती निर्माण झाली.
वाकड : थेरगावातील डांगे चौक हा वाहतुकीचा प्रमुख परिसर आहे. तरीही हा चौक गेल्या वर्षभरापासून गोंधळ वाढवणारा ठरला आहे. येथे वाहतूक कोंडी नेहमीचीच झाली आहे. रोजच्या गर्दीमुळे वाहनचालक आणि पादचारी त्रस्त झाले असून, रविवारी (ता. २४) रात्रीही येथे ‘चक्का जाम’ स्थिती होती. रस्त्यांलगत दुहेरी पार्किंग, सिग्नलची कमतरता, वाहतूक नियोजनाचा अभाव, आठवडे बाजार आणि बेकायदा फूड स्टॉल्स यांमुळे येथील समस्या अधिक गंभीर बनली आहे.

