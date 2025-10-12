पिंपरी-चिंचवड

PCMC News : उद्योगनगरीला हवे कामगार न्यायालय, मागणीला जोर; पुण्यामध्ये शेकडो प्रकरणे प्रलंबित

Labour Court PCMC : राज्यात सर्वाधिक औद्योगिक घनता असलेल्या पिंपरी-चिंचवड शहरातील लाखो कामगारांना कामाच्या वादांसाठी पुण्यात जावे लागू नये यासाठी, स्थानिक पातळीवर कामगार न्यायालय त्वरित स्थापन करण्याची मागणी तीव्र झाली आहे.
Labour Court PCMC

Labour Court PCMC

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पिंपरी : उद्योगनगरी अशी ओळख असलेल्या पिंपरी चिंचवड शहरात कामगार न्यायालयाच्या (लेबर कोर्ट) स्थापनेची मागणी तीव्र होत आहे. शहरातील हजारो कंपन्यांमध्ये लाखो कामगार कार्यरत आहेत. कामाच्या ठिकाणी उद्‍भवणाऱ्या तक्रारी, वाद आणि अन्यायाविरुद्ध न्याय मिळविण्यासाठी त्यांना पुण्यात धाव घ्यावी लागते. यात वेळ, पैसा आणि श्रमाचा अपव्यय होत असल्याने स्थानिक पातळीवर कामगार न्यायालय सुरू करावे, अशी मागणी आहे.

Loading content, please wait...
Court
PCMC
Justice
Labor Policy
food crisis

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com