Pimpri News : जिल्हा रुग्णालय कचऱ्याने ग्रस्त; दुर्गंधीमुळे रुग्ण-नातेवाइक त्रस्त; प्रशासन मात्र निष्क्रिय!

पिंपरी : सर्वसामान्यांना दर्जेदार आणि स्वच्छ आरोग्य सेवा मिळावी, यासाठी हे ध्येय बाळगून शासन दरवर्षी कोट्यवधी रुपये खर्च करते. मात्र, नवी सांगवी येथील जिल्हा रुग्णालय परिसरात कचऱ्याची परिस्थिती गंभीर झाली आहे. यामुळे रुग्ण आणि त्यांच्या नातेवाइकांना दुर्गंधीचा त्रास असह्य झाला आहे. रुग्णालय परिसरात डुकरांचा वावर असतो. यामुळे संसर्गजन्य आजारांचा धोका आहे. रुग्णालयासारख्या संवेदनशील ठिकाणी असे प्रकार होणे हे प्रशासनाच्या निष्क्रियतेचा पुरावा असल्याचे स्थानिक नागरिक सांगत आहेत. सध्या बदलत्या हवामानामुळे विविध आजारांनी ग्रस्त नागरिकांची संख्या वाढत आहे..त्यामुळे येथे उपचारासाठी येणाऱ्यांची संख्या मोठी आहे. रुग्णालय परिसरात रस्त्याकडेला नागरिकांकडून येथे निवासी वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची निवासस्थानेही मोठ्या प्रमाणावर आहे. पण, ''आपण थोड्या दिवसांसाठी आलो आहोत. उगाच वरिष्ठांशी वाद नको,'' या कारणास्तव ते मुकाट्याने येथील दुर्गंधी सहन करत आहे. रुग्णालयाकडून कचरा विल्हेवाट लावण्याच्या नियमांचे पालन केले जात नाही, असा आरोप होत आहे..Pimpri Crime : सोमाटणे फाटा येथील घरफोडीतील आरोपींचा पोलिसांवर गोळीबार.नातेवाइकांना ठरावीक वेळेतच रुग्णाजवळ थांबता येते. त्यामुळे मी रुग्णाजवळील पदपथावर बसले. पण, आजूबाजूला असलेल्या कचऱ्याचा दुर्गंध येत होता. रुग्णालयात बसू देत नाहीत आणि बाहेर दुर्गंधी असते, अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे.- कुसुम शिंदे, रुग्णाची नातेवाईकरुग्णालय परिसरात कचऱ्याचे ढिगारे असणे ही गंभीर समस्या आहे. ज्यामुळे आरोग्य आणि अस्वच्छतेच्या समस्या निर्माण होतात. येथे येणाऱ्या रुग्णांची अवस्था आधीच बघवत नाही. त्यात कचऱ्यामुळे संसर्गजन्य आजार होण्याची भीती आहे. रुग्णालय प्रशासनाने तातडीने येथे साफसफाई करावी.- तुकाराम जाधव, रुग्णाचे मामाकचरा उचलण्याची निविदा जिल्हाधिकारी कार्यालयातून काढण्यात आलेली नाही, त्यामुळे अस्वच्छता पसरत आहे. पण, या परिसरातील कचऱ्याचे निर्मूलन लवकरच करण्यात येईल.- डॉ. नागनाथ यमपल्ले, अधिष्ठाता, जिल्हा रुग्णालय.