Pimpri Chinchwad:

Pimpri Chinchwad

sakal

पिंपरी-चिंचवड

Pimpri Chinchwad: सजावटीच्या वस्तूंनी बाजारपेठेलाही साज; वैविध्यपूर्ण वस्तू दाखल, दिवाळीनिमित्त घराला उत्सवाचा ‘लुक’

Festive Trends: दिवाळी म्हणजे खमंग फराळ, बच्चे कंपनीकडून तयार केला जाणारा किल्ला, पणत्या-आकाशदिवा आणि झगमगती रोषणाई...मात्र, गेल्या काही वर्षांपासून दिवाळीनिमित्त घराला एक उत्सवाचा खास ‘लुक’ देण्याची पद्धत रूढ होत आहे.
Published on

पिंपरी : दिवाळी म्हणजे खमंग फराळ, बच्चे कंपनीकडून तयार केला जाणारा किल्ला, पणत्या-आकाशदिवा आणि झगमगती रोषणाई...मात्र, गेल्या काही वर्षांपासून दिवाळीनिमित्त घराला एक उत्सवाचा खास ‘लुक’ देण्याची पद्धत रूढ होत आहे.

Loading content, please wait...
festival
Pimpri Chinchwad
decoration
Diwali
light
Marathi News Esakal
www.esakal.com