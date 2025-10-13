पिंपरी-चिंचवड
Pimpri Chinchwad: सजावटीच्या वस्तूंनी बाजारपेठेलाही साज; वैविध्यपूर्ण वस्तू दाखल, दिवाळीनिमित्त घराला उत्सवाचा ‘लुक’
Festive Trends: दिवाळी म्हणजे खमंग फराळ, बच्चे कंपनीकडून तयार केला जाणारा किल्ला, पणत्या-आकाशदिवा आणि झगमगती रोषणाई...मात्र, गेल्या काही वर्षांपासून दिवाळीनिमित्त घराला एक उत्सवाचा खास ‘लुक’ देण्याची पद्धत रूढ होत आहे.
पिंपरी : दिवाळी म्हणजे खमंग फराळ, बच्चे कंपनीकडून तयार केला जाणारा किल्ला, पणत्या-आकाशदिवा आणि झगमगती रोषणाई...मात्र, गेल्या काही वर्षांपासून दिवाळीनिमित्त घराला एक उत्सवाचा खास ‘लुक’ देण्याची पद्धत रूढ होत आहे.