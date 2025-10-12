Diwali Travel : खासगी ट्रॅव्हल्स कंपन्यांच्या मनमानीला आळा बसणार; दिवाळी सुट्टीत जादा भाडेवाढ केल्यास कारवाईचा इशारा

पिंपरी : दिवाळी सणाच्या पार्श्वभूमीवर खासगी प्रवासी बसचे (ट्रॅव्हल्स) भाडेदर आणि रस्ता सुरक्षेच्या दृष्टीने पुणे आणि पिंपरी चिंचवड प्रादेशिक परिवहन (आरटीओ) कार्यालय सतर्क झाले आहे. त्याने ट्रॅव्हल्स चालकांच्या मनमानी भाडेवाढीला चाप बसणार असून, त्या दृष्टीने भरारी पथके नेमली जाणार आहेत. खासगी ट्रॅव्हल्स चालकांनी एसटी दरपत्रकापेक्षा दीडपटीपेक्षा अधिक पैसे घेतल्यास कारवाई करण्याचा इशारा ‘आरटीओ’ने दिला आहे. .पुणे आणि पिंपरी चिंचवड प्रादेशिक परिवहन (आरटीओ) कार्यालयाकडून खासगी बस ओनर्स असोसिएशनच्या पदाधिकाऱ्यांची बैठक घेतली. त्या वेळी ‘आरटीओ’ अधिकाऱ्यांकडून वरील इशारा देण्यात आला. या संदर्भात नागरिकांनीही ‘आरटीओ’कडे तक्रार करण्याचे आवाहन उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी राहुल जाधव यांनी केले..पिंपरी चिंचवड आणि पुणे शहरात नोकरी, शिक्षणाच्या निमित्ताने कोकण, मराठवाडा आणि विदर्भातील नागरिक मोठ्या संख्येने स्थायिक झाले आहेत. दिवाळीत शाळा, महाविद्यालयांना सुटी असल्यामुळे नागरिक हमखास गावी जातात. रेल्वे आणि एसटी आरक्षण फुल्ल असल्यामुळे नागरिक खासगी ट्रॅव्हल्स बसने प्रवास करतात. खासगी प्रवासी बसला एसटी महामंडळाच्या प्रवासी तिकीट दराच्या दीडपटीपेक्षा जादा भाडेदर आकारण्यास राज्य शासनाच्या २०१८च्या निर्णयानुसार बंदी आहे; पण ट्रॅव्हल्सला मागणी जास्त असल्यामुळे ट्रॅव्हल्स चालक या कालावधीत नियमित तिकीटदरापेक्षा दुप्पट ते तिप्पट वाढ करतात. पण, आता वाहतूक नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या आणि तिकिटाचे जादा पैसे आकारणाऱ्या ट्रॅव्हल्सवर ‘आरटीओ’ची करडी नजर असणार आहे. मोटार वाहन निरीक्षकांमार्फत कारवाई केली जाणार असल्याची माहिती आरटीओ अधिकाऱ्यांनी दिली..जादा पैसे आकारणाऱ्या ट्रॅव्हल्स चालकांची प्रवाशांनी ‘आरटीओ’कडे ऑनलाइन तक्रार करावी. दिवाळीत ‘आरटीओ’च्या भरारी पथकांमार्फत ट्रॅव्हल्सची तपासणी केली जाणार असून, त्यात दोषी आढळल्यास मोटर वाहन कायद्यानुसार दंडात्मक कारवाई करण्यात येईल.- संदेश चव्हाण, प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, पिंपरी चिंचवडखासगी ट्रॅव्हल्स बसचालकांकडून गर्दीच्या हंगामात जादा पैसे आकारले जातात. दरवर्षी प्रवाशांची लूट होते हे ‘आरटीओ’ प्रशासनालाही माहिती आहे, पण यावर ठोस उपाययोजना न करता केवळ काही मोजक्या बसवर कारवाई केल्याचा देखावा केला जातो.- प्रणव भोसले, प्रवासीदिवाळीच्या काळात खासगी प्रवासी बसचे भाडेदर मोठ्या प्रमाणात वाढवले जात आहेत, याबाबत आपल्याला काय वाटते, आपले मत pimpritoday@esakal.com या मेलवर, तसेच ७७२१९७४४४७ या व्हॉट्सॲप क्रमांकावर कळवा..कुठे करता येईल तक्रार ?प्रवाशांची खासगी ट्रॅव्हल्सकडून होणारी लूट थांबविण्यासाठी पिंपरी चिंचवड प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाने नागरिकांना ‘आरटीओ’ कार्यालयात लेखी किंवा dyrto.14-mh@gov.in या ई-मेल आयडीवर ऑनलाइन तक्रार करण्याचे आवाहन केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.