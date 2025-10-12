पिंपरी-चिंचवड

Diwali Travel : खासगी ट्रॅव्हल्स कंपन्यांच्या मनमानीला आळा बसणार; दिवाळी सुट्टीत जादा भाडेवाढ केल्यास कारवाईचा इशारा

Pimpri Chinchwad RTO : दिवाळीच्या पार्श्वभूमीवर खासगी ट्रॅव्हल्सच्या मनमानी भाडेवाढीला चाप लावण्यासाठी पुणे आणि पिंपरी चिंचवड आरटीओने भरारी पथके नेमली असून, एसटीच्या दरापेक्षा दीडपटीहून अधिक भाडे आकारल्यास कठोर कारवाईचा इशारा दिला आहे.
Diwali Travel

Diwali Travel

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पिंपरी : दिवाळी सणाच्या पार्श्वभूमीवर खासगी प्रवासी बसचे (ट्रॅव्हल्स) भाडेदर आणि रस्ता सुरक्षेच्या दृष्टीने पुणे आणि पिंपरी चिंचवड प्रादेशिक परिवहन (आरटीओ) कार्यालय सतर्क झाले आहे. त्याने ट्रॅव्हल्स चालकांच्या मनमानी भाडेवाढीला चाप बसणार असून, त्या दृष्टीने भरारी पथके नेमली जाणार आहेत. खासगी ट्रॅव्हल्स चालकांनी एसटी दरपत्रकापेक्षा दीडपटीपेक्षा अधिक पैसे घेतल्यास कारवाई करण्याचा इशारा ‘आरटीओ’ने दिला आहे.

Loading content, please wait...
festival
Marathwada
rto
bus Driver
Diwali

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com