Pimpri Road Potholes : ‘तक्रारीनंतरच खड्डे दिसतात का?’ पावसामुळेच खड्डे पडत असल्याचा महापालिकेचा अजब दावा

पिंपरी - पिंपरी चिंचवड शहरातील कोणत्याही रस्त्याने जा, जागोजागी खड्डे पडलेले आहेत. काही खड्डे खोल व मोठे आहेत. त्यात वाहने आदळून जीवघेणे अपघात होत आहेत. मात्र, पावसामुळे पुन्हा खड्डे पडत असल्याचे आणि पावसाळ्यात डांबरीकरण शक्य नसल्याचे सांगून जबाबदारी झटकण्याचे काम महापालिका अधिकारी करीत आहेत. केवळ प्राप्त तक्रारींनुसारच खड्ड्यांची डागडुजी केली जात आहे. नागरिकांना त्रास होत असतानाही प्रशासन तक्रारींची वाट पाहात आहे. त्यामुळे तक्रारींनंतरच खड्डे बुजवणार का, असा प्रश्न नागरिक उपस्थित करत आहेत..पिंपरी चिंचवड शहरातील रस्त्यांवरील खड्डे बुजविण्याची मोहीम स्थापत्य विभागामार्फत वेगाने सुरू असल्याचा दावा महापालिका प्रशासनाने मंगळवारी प्रसिद्धीपत्रकानुसार केला. याबाबत विचारण्यासाठी संपर्क साधला असता संबंधित अधिकाऱ्यांकडून प्रतिसाद मिळाला नाही. मात्र, त्यांच्या प्रसिद्धीपत्रकात म्हटल्यानुसार, नागरिक, लोकप्रतिनिधी आणि विविध माध्यमांतून येणाऱ्या तक्रारींची तातडीने दखल घेतली जात आहे. संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयामार्फत पाहणी करून आवश्यकतेनुसार खड्डे बुजविण्याचे काम केले जात आहे..उघडीप मिळताच कायमस्वरूपी दुरुस्तीपावसाची मोठी उघडीप मिळाल्यानंतर रस्त्यांची दुरुस्ती अधिक प्रभावीपणे करण्याचे नियोजन आहे. पावसाळ्यात रस्ते आणि डांबराचे साहित्य ओलसर असल्याने डांबरीकरणासाठी आवश्यक गुणवत्ता मिळत नाही. त्यामुळे सध्या नागरिकांची गैरसोय कमी करण्यासाठी तात्पुरत्या स्वरूपात खड्डे बुजविण्याचे काम सुरू आहे. पावसाळा संपल्यानंतर डांबर प्लांट सुरू झाल्यावर पावसाळ्यात तात्पुरती दुरुस्ती केलेल्या ठिकाणांची पुन्हा पाहणी केली जाईल. आवश्यकतेनुसार या ठिकाणी कायमस्वरूपी डांबरीकरण करण्यात येणार आहे. तसेच दोषदायित्व कालावधी लागू असलेल्या रस्त्यांवर खड्डे पडल्यास संबंधित ठेकेदारामार्फतच दुरुस्ती करून घेण्यात येणार आहे. दुरुस्ती करण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या ठेकेदारांवर नियमानुसार कारवाई करण्यात येईल..काही अनुत्तरीत प्रश्न- पावसाळा सुरू होण्यापूर्वी अर्थात उन्हाळ्यात खड्डे दुरुस्ती किंवा डांबरीकरण का केले जात नाही?- विविध विकास कामांसाठी वेगवेगळ्या विभागांकडून वेगवेगळ्या वेळी खोदकामांना आळा बसणार का?- पाणीपुरवठा, जलनिस्सारण, सांडपाणी व्यवस्थापन, विद्युत आदी विभागांत समन्वय ठेवून एकाचवेळी खोदकाम करता येणार नाही का?- खासगी व्यक्ती किंवा ठेकेदारांकडून विविध वाहिन्या टाकण्यासाठी रस्त्यांवर आडवे चर खोदले जातात, त्यांना आळा बसत का नाही?- सांडपाणी वाहिन्यांचे चेंबर पुन्हा पुन्हा खचतात, ते कायमस्वरूपी दुरुस्त का होत नाहीत?- पेव्हिंग ब्लॉक किंवा कॉंक्रिटीकरणही उखडते, त्यांचा बंदोबस्त का केला जात नाही?- केवळ ठेकेदारांच्या हिताचा विचार करून विविध कामांसाठी खोदकाम करताना विविध विभागांमध्ये समन्वय ठेवला जात नाही का?.प्रशासनाचे दावे१) महापालिकेच्या स्थापत्य विभागामार्फत शहरातील विविध रस्त्यांची देखभाल आणि दुरुस्ती केली जाते२) खड्ड्यांबाबत तक्रार प्राप्त झाल्यानंतर संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयाचे पथक त्या ठिकाणी जाऊन पाहणी करते३) खड्ड्याचा आकार, खोली, रस्त्याची स्थिती, वाहतुकीची वर्दळ, पावसाच्या परिस्थितीचा विचार करून दुरुस्तीसाठी योग्य साहित्य निवडले जाते४) खड्डा बुजवून कामाची नोंद केली जाते५) प्रत्येक प्रभागात खड्डे बुजविण्यासाठी स्वतंत्र पथके नियुक्त६) प्रत्येक पथकाला आवश्यक साहित्य, साधनसामग्री, मनुष्यबळ आणि स्वतंत्र वाहने उपलब्ध७) पथकांद्वारे प्रमुख व अंतर्गत रस्त्यांची पाहणी करून आढळणारे खड्डे तातडीने बुजवतात८) पावसाळ्यात डांबर प्रकल्प बंद असल्यामुळे कोल्ड मिक्स, बीबीएम, जीएसबी, पेव्हिंग ब्लॉक आणि काँक्रिट वापरून खड्डे बुजवले जात आहेत९) सततच्या पावसामुळे काही ठिकाणी रस्त्यांवर पुन्हा पाणी साचत असल्याने बुजविलेले काही खड्डे पुन्हा खराब होण्याची शक्यता असते, अशा ठिकाणी परिस्थितीनुसार पुन्हा दुरुस्ती केली जाते..महापालिकेने खड्ड्यांचा शोध घेण्यासाठी पथके नियुक्त केलेली नाहीत. नागरिकांकडून ‘सारथी’वर आलेल्या तक्रारींनुसार खड्ड्यांची पाहणी करून बुजवण्याची कार्यवाही करण्याचे काम पथकाचे आहे. नागरिकांची गैरसोय कमी करण्यासाठी उपलब्ध साहित्याच्या माध्यमातून खड्डे बुजविण्याचे काम वेगाने सुरू आहे. पावसाची मोठी उघडीप मिळाल्यानंतर दुरुस्तीची कामे अधिक प्रभावीपणे केली जातील. पावसाळ्यानंतर डांबर प्लांट सुरू झाल्यावर आवश्यक त्या ठिकाणी कायमस्वरूपी डांबरीकरण करण्यात येईल.- प्रमोद ओंभासे, मुख्य अभियंता, महापालिका.रस्त्यांवरील खड्डे बुजविण्याबाबत संबंधित यंत्रणांना सक्त सूचना दिल्या आहेत. प्राप्त तक्रारींचे वेळेत निराकरण करण्याची जबाबदारी संबंधित कार्यकारी अभियंत्यांची आहे. विभागप्रमुखांनी या कामावर नियमित नियंत्रण ठेवण्याबाबत तसेच तक्रारींकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या अभियंत्यांविरुद्ध नियमानुसार कारवाई प्रस्तावित करण्याबाबत सूचना देण्यात आल्या आहेत.- डॉ. विजय सूर्यवंशी, आयुक्त, महापालिका.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.