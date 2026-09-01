Gas Cylinder : घरगुती वापराचा सिलिंडर, खाऊगल्लीत ‘सरेंडर’; शहरातील वाढत्या प्रकारांकडे भरारी पथकांचा काणाडोळा

पिंपरी - घरगुती वापराच्या गॅस सिलिंडरचा व्यावसायिक वापर करण्यास मनाई आहे. तरीही, शहरातील खाऊगल्ल्यांमध्ये या सिलिंडरचा बिनधास्त वापर सुरू आहे. या सिलिंडरच्या काळ्याबाजारावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी पुरवठा विभागाचे ‘भरारी पथक’ आणि ‘पुरवठा निरीक्षक’ नावालाच उरले आहेत. त्यामुळे वरिष्ठ अधिकारी जागे होऊन या ‘नावापुरत्या’ पथकाला सक्रिय करणार का? आणि गॅसचा काळाबाजार रोखणार का? असे प्रश्न नागरिक उपस्थित करत आहेत. .आखाती देशांतील युद्धामुळे चार-पाच महिन्यांपूर्वी ‘एलपीजी’ आयातीला जबर फटका बसला. त्यामुळे घरगुती आणि व्यावसायिक सिलिंडरची उपलब्धता कमी झाली होती. वितरकांवर सिलिंडरचा साठ्याबाबत निर्बंध लादण्यात आले. आता हे निर्बंध कमी केल्यावर गॅस टंचाई नसतानाही गजबजलेल्या खाऊगल्ल्यांत स्टोव्हशेजारी घरगुती सिलिंडर जोडलेले दिसत आहेत. नियमानुसार घरगुती गॅसचा व्यावसायिक वापर हा कायदेशीर गुन्हा आहे. असे असतानाही या गंभीर प्रकरणाकडे दुर्लक्ष होत आहे..दरम्यान, ‘‘खाद्यपदार्थ विक्री करणाऱ्या स्टाॅलधारकांकडून घरगुती गॅस सिलिंडरचा वापर होत असेल, तर पुरवठा निरीक्षकांच्या पथकाला पाठवण्यात येईल. अशा स्टाॅलधारकांवर कारवाई करण्यात येईल,’’ असे पुरवठा विभागाचे परिमंडळ अधिकारी डाॅ. विजयकुमार क्षीरसागर यांनी चार महिन्यांपूर्वी सांगितले होते. पण, त्यानंतर अशी एकही कारवाई झालेली नाही.तर, एका घरगुती सिलिंडरमधून दुसऱ्या सिलिंडरमध्ये किंवा थेट गॅस शेगडीला जोडून हा ‘खेळ’ राजरोस सुरू आहे. नियमानुसार, पुरवठा निरीक्षकांनी अशा ठिकाणी अचानक भेटी देऊन सिलिंडर जप्त करणे आणि फौजदारी गुन्हे दाखल करावा, असे कायदा सांगतो..घरगुती गॅस सिलिंडर वापरल्या जाणाऱ्या खाऊगल्ल्याचिंचवड -प्रीमियर प्लाझासमोरप्रा. रामकृष्ण मोरे प्रेक्षागृह चिंचवडनिगडी टिळक चौकातील उड्डाणपुलाखालीसंत तुकारामनगर परिसरवायसीएम रुग्णालयासमोरील हॉटेल, टपऱ्याभोसरी, सांगवी आणि थेरगाव परिसरकासारवाडीतील विविध स्टॉलपिंपरी स्टेशन परिसरचिंचवड स्टेशन परिसर.सिलिंडरचे दर२,७५० रुपये - व्यावसायिक वापराचा (१९ किलो)९५० रुपये - घरगुती वापराचा (१४ किलो)काळ्या बाजारात ४,५०० रुपयेघरगुती सिलिंडरसाठी २५ दिवसांचे निर्बंधसर्वसामान्य नागरिकांना गॅस सिलिंडरसाठी २५ दिवसांनी नोंदणी करावी लागत आहे. तर, दुसरीकडे व्यावसायिक मात्र काही एजन्सींसोबत हातमिळवणी करून घरगुती सिलिंडर पळवत असल्याचा आरोप होत आहे. ‘‘पुरवठा निरीक्षकांचे पथक फक्त कागदोपत्री दौरे दाखवते, प्रत्यक्षात तपासणी करत नाही,’’अशी प्रतिक्रिया नागरिकांमधून उमटत आहे..नागरिकांच्या तक्रारींनंतर..1) पुरवठा विभाग आणि पोलिसांनी कासारवाडीत एका गॅस एजन्सीच्या गोदामावर धाड टाकली. यात ५७ भरलेले आणि २०७ रिकामे सिलिंडर जप्त2) पोलिसांच्या गुन्हे शाखेने चाकणजवळील खराबवाडी भागात रॅकेटचा पर्दाफाश केला. यात २५१ सिलिंडर, रिफिलिंगचे साहित्य आणि टेम्पो जप्त..घरगुती गॅस सिलिंडरच्या बेकायदा आणि धोकादायक वापरावर तातडीने कारवाई आवश्यक आहे. प्रशासनाने अशा हॉटेल, स्टॉल आणि खाऊगल्ल्यांवर छापे टाकून कारवाई करावी. आता पाच महिन्यानंतरही पुरवठा निरीक्षकांचे पथक तपासणी करत नाही.- सचिन ताम्हाणे, रहिवासी, चिंचवडघरगुती वापराच्या अनुदानित गॅस सिलिंडरचा व्यावसायिक ठिकाणी वापर करणे कायद्याने अवैध आहे. अशा धोकादायक वापराला रोखण्यासाठी खाऊगल्ल्यांमध्ये पथक पाठवून तपासणी करण्यात येईल.- डाॅ. विजयकुमार क्षीरसागर, परिमंडळ अधिकारी, अन्न धान्य पुरवठा विभाग, चिंचवड.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.