CoronaVirus : पिंपरी-चिंचवडकरांसाठी दुहेरी दिलासा...

पिंपरी : पिंपरी-चिंचवडकरांसाठी आज (ता. १ मे) दुहेरी दिलासा देणारी बातमी आहे. कारण, आज एकही पॉझिटिव्ह व्यक्ती आढळली नाही. म्हणजे आज कोणालाही कोरोना संसर्ग झाल्याचे आढळले नाही. पुण्याच्या इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा उलट चौदा दिवस उपचारानंतर बरे झालेले तीन जण घरी पोचले. ते दिघी व भोसरी परिसरातील आहेत. त्यामुळे शहराचा कोरोना संसर्ग वाढीचा आलेख स्थिर राहिला. तर, कोरोनामुक्त झालेल्या व्यक्तींची संख्या दर्शविणारा आलेख सकारात्मक दिशेने हलताना दिसला. पुण्याच्या इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा दरम्यान, खबरदारी म्हणून प्रशासन आज मध्यरात्रीपासून दिघीतील काही भाग सील करणार आहे. तनीष आयकॉन, सुदामा भेळ, पाण्याची टाकी, कृष्णा आंगण, ओमसाई मिसळ, आळंदी रस्ता हा परिसर सील करण्यात येणार आहे.

