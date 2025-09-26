Pimpri Chinchwad Traffic : कामगार वाहतुकीला असुरक्षेची ‘धग’, निगडी, देहूफाटा परिसरातील अपघातानंतरही बेशिस्त चालकांकडे दुर्लक्ष

अिवनाश ढगेपिंपरी : निगडीतील टिळक चौकात काही दिवसांपूर्वी खासगी कंपनीची बस आणि पीएमपी बसचा अपघात झाला होता. दोन्ही बसचे चालक जखमी झाले होते. तसेच, जुलै महिन्यात देहू फाटा ते सुधा पूल यादरम्यान एसटी बसला खासगी बसने मागून धडक दिल्याने दहा कामगार जखमी झाले होते. या पार्श्वभूमीवर भोसरी, मोशी, चिखली, निगडी, तळवडे, भुमकर चौक, डांगे चौक या ‘पिकअप पॉइंट’वर प्रत्यक्ष पाहणी केली. यावेळी अनेक धक्कादायक बाबी समोर आल्या आहेत. .कामगारांची वाहतूक करणाऱ्या काही वाहनांचे चालक मद्यपान करून, तर काही मोबाइलमध्ये रील्स बघत, एअरफोन वापरून मोबाइलवर बोलत वाहने चालवित आहेत. त्यामुळे कामगारांच्या सुरक्षेबाबत वाहतूक पोलिस, आरटीओ आणि संबंधित कंपन्याही गंभीर नसल्याचे दिसून आले. पिंपरी चिंचवड शहरालगत तळेगाव, चाकण, भोसरी एमआयडीसी क्षेत्रांसह तळवडे आणि हिंजवडी आयटी पार्क विकसित झाले आहेत. चाकण-६०७ एकर, तर भोसरी एमआयडीसी परिसर सुमारे साडेतीन हजार एकरावर विस्तारलेला आहे..Pune Jewellery Fraud : पुण्यातील हिरेजडित दागिने हडप प्रकरणात कोलकत्यातील सराफाचा जामीन नाकारला, दोन साथीदार अद्याप फरार.या परिसरात आठ हजारहून अधिक प्लॉटधारक असून बहुउद्देशीय कंपन्यांना सुटे भाग पुरविणारे पाच हजारांवर लघुउद्योग कार्यरत आहेत. तसेच महिंद्रा, स्कोडा, फोक्सवॅगन अशा विविध आंतरराष्ट्रीय कंपन्या आहेत. या परिसरात जाणाऱ्या-येणाऱ्या कामगारांचा प्रवास सुखकर होण्यासाठी कंपन्यांनी खासगी बसची व्यवस्था केली आहे. याशिवाय शहरात काही टेम्पो ट्रॅव्हल्समधूनही कामगारांची वाहतूक केली जात आहे. पण, कामगारांच्या सुरक्षित वाहतुकीबाबत कोणतीही यंत्रणा फारशी गंभीर नसल्याचे दिसून येते..‘सकाळ’च्या पाहणीत आढळलेल्या गंभीर बाबीरस्त्यामध्ये बस उभी करून कामगारांची चढ-उतार. त्यामुळे वाहतूक कोंडीकाही चालकांचा बेदरकारपणा कायम. त्यामुळे अपघाताची भीतीमोबाइलवर रील्स किंवा चित्रपट पाहत बस चालवणारे चालकया सर्व प्रकारांकडे वाहतूक पोलिस, आरटीओची डोळेझाककामगार वाहतुकीवेळी बस चालकांकडून नियम पायदळी.कामगारांची वाहतूक करणाऱ्या वाहनांची आरटीओकडून नियमित तपासणी केली जाते. बसचालक वेगाने, मद्यपान करून वाहन चालवत असेल,तर कामगार, नागरिकांनी तक्रार करावी. त्यांच्यावर कारवाई करण्यात येईल.- संदेश चव्हाण, प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, पिंपरी चिंचवडकामाच्या ठिकाणी जाताना मी ज्या बसमधून दररोज प्रवास करतो. तो चालक वेगाने बस चालवतो. काही वेळा तर मोबाइलध्ये रील्स बघत वाहन चालवतो. काही बोलायला गेलो, तर उद्यापासून घेऊन जाणार नसल्याचे धमकावतो. वेगाने गाडी चालवल्यामुळे अपघात होण्याची भीती आहे.- अभिषेक यादव, कामगारमी मागील चार वर्षांपासून दररोज कंपनीच्या बसने प्रवास करतो; पण मला आजपर्यंत कधी वाहतूक पोलिस किंवा आरटीओने कोणती बस अडवल्याचे दिसले नाही. वाहतूक नियमांचे उल्लंघन होत असेल, तर त्यांच्यावर नक्कीच कारवाई करावी.- अनिकेत प्रजापती, कामगारकंपन्यांच्या वाहनांमुळे वाहतुकीस अडथळा निर्माण होत असेल, तर चालकांवर कारवाई केली जाईल. खासगी वाहनचालकांनी वाहतुकीचे नियमांचे पालन करावे.- विवेक पाटील, पोलिस उपायुक्त, वाहतूक शाखा, पिंपरी चिंचवड.वाहतूक करणारी वाहनेमॅक्सी कॅब - १,३२७बस - १५,४८७.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.