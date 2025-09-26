पिंपरी-चिंचवड

Pimpri Chinchwad Traffic : कामगार वाहतुकीला असुरक्षेची ‘धग’, निगडी, देहूफाटा परिसरातील अपघातानंतरही बेशिस्त चालकांकडे दुर्लक्ष

Worker Transport Safety : कामगारांची वाहतूक करणाऱ्या चालकांकडून मद्यपान, मोबाइलचा वापर सुरूच; पिंपरी चिंचवडच्या रस्त्यांवर दररोज जीवाशी खेळ!
सकाळ वृत्तसेवा
अिवनाश ढगे

पिंपरी : निगडीतील टिळक चौकात काही दिवसांपूर्वी खासगी कंपनीची बस आणि पीएमपी बसचा अपघात झाला होता. दोन्ही बसचे चालक जखमी झाले होते. तसेच, जुलै महिन्यात देहू फाटा ते सुधा पूल यादरम्यान एसटी बसला खासगी बसने मागून धडक दिल्याने दहा कामगार जखमी झाले होते. या पार्श्वभूमीवर भोसरी, मोशी, चिखली, निगडी, तळवडे, भुमकर चौक, डांगे चौक या ‘पिकअप पॉइंट’वर प्रत्यक्ष पाहणी केली. यावेळी अनेक धक्कादायक बाबी समोर आल्या आहेत.

