Dussehra Shopping : दसऱ्याच्या मुहूर्तावर इलेक्ट्रॉनिक वस्तू, सोने, वाहन खरेदीचा उत्साह

पिंपरी : विजयादशमी म्हणजे दसरा हा साडेतीन मुहूर्तांपैकी एक. असत्यावरील सत्याच्या विजयाचा उत्सव. आपुलकीने सोनं लुटायचा आणि आनंदाचं तोरणं दारी बांधायचा. त्याच्या पूर्वतयारीसाठी बुधवारी (ता.१) बाजारपेठांमध्ये नवचैतन्य पसरले. इलेक्ट्रॉनिक वस्तू, कपडे, सोने, वाहन खरेदीसाठी नागरिकांचा उत्साह दिसून आला. .दसऱ्याच्या दिवशी पूजनात महत्वाचे स्थान असलेली झेंडूची फुले, आपट्याची पाने, पूजेचे साहित्य खरेदी करण्यासाठी बाजारपेठांमध्ये मोठी गर्दी झाली. इलेक्ट्रिक वस्तू, वाहने, सोने यांचे आगाऊ बुकिंग करून दसऱ्याच्या दिवशी खरेदी करण्याकडे ग्राहकांचा कल दिसून आला. विजयादशमी निमित्त घर, वाहनांना झेंडूच्या फुलांचे तोरण लावले जाते. त्यासाठी नागरिकांनी मोठ्या प्रमाणावर फुलांची खरेदी केली. त्यासोबतच तयार हार, नारळ, पूजेचे साहित्य आणि मिठाई यांचीही खरेदी करण्यात आली..Pune News : उंच इमारतींतील अग्निशमन यंत्रणांची तपासणी, पुणे महापालिकेचा निर्णय; उंड्रीतील आगीच्या घटनेनंतर महत्त्वाचे पाऊल.शहरातील मंदिरांमध्येही गर्दीशहरातील देवीच्या मंदिरांमध्ये होमहवन करून पूर्णाहुती करण्यात आली. प्रथेप्रमाणे मंदिरांमध्ये आणि घरोघरी बसविण्यात आलेल्या घटांचे विसर्जन बुधवारी करण्यात आले. नैवेद्यासाठी पुरणपोळीचा स्वयंपाक करण्यात आला. महिलांनी आपला नऊ दिवसांचा उपवास सोडला. शेवटच्या माळेला देवीचे दर्शन घेऊन ओटी भरण्यासाठीही महिलांनी देवीच्या मंदिरामध्ये गर्दी केली..दसऱ्याच्या दिवशी खरेदी करणे शुभ मानले जाते. हा मुहूर्त साधण्यासाठी दसऱ्याच्या पूर्वसंध्येपासूनच शहरातील बाजारपेठांमध्ये गर्दी दिसून आली. पूजेच्या साहित्य खरेदीनंतर ग्राहकांची पाऊले इतर दुकानांकडे वळली. दसऱ्यानिमित्त नवीन कपडे खरेदी करण्यासाठी सहकुटुंब गर्दी केली. तसेच स्मार्ट टीव्ही, स्मार्ट फोन, टीव्ही, डबलडोअर फ्रिज, वॉशिंग मशिन, म्युझिक सिस्टीम यांसारख्या वस्तूंची खरेदी करून दसऱ्याच्या दिवशी घरपोच मागविण्याकडे ग्राहकांचा कल दिसून आला. तसेच वाहन खरेदी, सोने खरेदी या खरेदीसाठीही नागरिक घराबाहेर पडलेले दिसले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.