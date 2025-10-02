पिंपरी-चिंचवड

Dussehra Shopping : दसऱ्याच्या मुहूर्तावर इलेक्ट्रॉनिक वस्तू, सोने, वाहन खरेदीचा उत्साह

Vijayadashami 2025 : विजयादशमीच्या पार्श्वभूमीवर पिंपरीतील बाजारपेठांमध्ये झेंडू, आपट्याची पाने, सोने, वाहन, पूजेचे साहित्य यांची खरेदी जोरात झाली.
सकाळ वृत्तसेवा
पिंपरी : विजयादशमी म्हणजे दसरा हा साडेतीन मुहूर्तांपैकी एक. असत्यावरील सत्याच्या विजयाचा उत्सव. आपुलकीने सोनं लुटायचा आणि आनंदाचं तोरणं दारी बांधायचा. त्याच्या पूर्वतयारीसाठी बुधवारी (ता.१) बाजारपेठांमध्ये नवचैतन्य पसरले. इलेक्ट्रॉनिक वस्तू, कपडे, सोने, वाहन खरेदीसाठी नागरिकांचा उत्साह दिसून आला.

