Pimpri Chinchwad News : रस्त्यांवरील धुळीमुळे आरोग्याची धूळधाण, महापालिकेने कारवाई करून फुंकावेत प्राण; नागरिकांना अपेक्षा

Dust Pollution : पिंपरी-चिंचवडमध्ये पावसाने विश्रांती घेतल्यामुळे रस्त्यांवरील खड्डे आणि विकासकामांच्या राडारोड्यातून उडणाऱ्या प्रचंड धुळीमुळे शहरातील प्रदूषण वाढले असून, नागरिकांना श्वसनाचे आजार आणि आरोग्याच्या गंभीर समस्यांचा सामना करावा लागत आहे.
पिंपरी : या वर्षी सप्टेंबरमध्ये आणि एकूणच यंदाच्या मोसमात दमदार हजेरी लावलेल्या पावसाने या महिन्याच्या सुरुवातीपासूनच विश्रांती घेतली आहे. पाऊस थांबताच रस्त्यांवरील खड्ड्यांतून धूळ तसेच धुलिकण हवेत पसरून शहरातील प्रदूषणात भर पडत आहे. यामुळे श्‍वसनाच्या आजारांचे प्रमाण वाढत आहे. परिणामी, नागरिकांना आरोग्याच्या समस्या उद््भवत आहेत.

