Pune Mumbai Expressway Traffic Jam : वाहतूक, उद्योग क्षेत्राचे नुकसान; दैनंदिन पुरवठ्यासाठी नेल्या जाणाऱ्या बऱ्याच मालाची नासाडी

- अमोल शित्रेपिंपरी - वाहतूक आणि उद्योग क्षेत्राला कोंडीचा मोठा फटका बसला. वाहने कोंडीत अडकल्यामुळे दैनंदिन पुरवठ्यासाठी नेल्या जाणाऱ्या बऱ्याच मालाची नासाडी झाली. औद्योगिक क्षेत्रातील कच्चा माल, तयार उत्पादने घेऊन जाणारे मालवाहू ट्रक, मल्टी-अॅक्सल ट्रक, कंटेनर ट्रेलर, फ्लॅटबेड व बॉक्स ट्रक, टँकर यांच्यासह भाजीपाला, फळे, धान्य, साखर, कांदा, बटाटा यांसारखा शेतमाल वाहून नेणारे ट्रक व पिकअप वाहने, तसेच लॉजिस्टिक्स व कुरिअर कंपन्यांची वाहने अडकली. त्यामुळे उद्योजक, वाहनमालक, ट्रान्स्पोर्ट कंपनी मालक, शेतकरी, कंपनीचालक, कारखानदार यांच्यावर आर्थिक संकट कोसळले..निर्यातीवर परिणामजेएनपीटी येथे उत्पादने नेणारी वाहने कोंडीत अडकली. पुरवठा क्षमता असूनही कोंडीमुळे उद्योजकांना उत्पादन व वितरण प्रक्रिया थांबवावी लागली. कोंडीचा सर्वाधिक फटका निर्यात केल्या जाणाऱ्या मालाला बसला. अनेक निर्यातदारांचा माल रस्त्यातच अडकून पडला. बंदरावर माल पोहोचविण्याच्या करारानुसार ठरलेल्या वेळा काही जणांना पाळता आल्या नाहीत..इतर अनेक निर्यातदारांच्याही मालाची डिलिव्हरी चुकण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे निर्यात करार रद्द होणे, दंड आकारला जाणे तसेच आंतरराष्ट्रीय बाजारातील विश्वासार्हतेवर प्रतिकूल परिणाम होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे..उत्पादन प्रक्रिया विस्कळित झाली असून कच्च्या मालाचा पुरवठा खंडित झाला आहे. परिणामी, उत्पादनात घट होण्यासह तयार मालाचा साठा गोदामातच अडकून पडण्याची शक्यता आहे. याचा थेट परिणाम बाजारातील मागणी-पुरवठा साखळीवर झाला असून अनेक उद्योजक महत्त्वाच्या व्यावसायिक बैठका, निर्यात व्यवहार आणि पुरवठा करारांसाठी मुंबईतील बैठकांना वेळेत उपस्थित राहू शकले नाहीत. त्यामुळे आर्थिक नुकसानीला सामोरे जावे लागणार असल्याचे उद्योजकांनी सांगितले.