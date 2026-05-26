Music Composer Harsh Raut : लोकसंगीत कॉन्सर्टद्वारे उंचीवर नेण्याचा प्रयत्न; मोशीत शुक्रवारी ‘द फोक आख्यान’ कार्यक्रमाचे आयोजन

पिंपरी - 'द फोक आख्यान हा कार्यक्रम तरुणांनी डोक्यावर घेतला आहे. मराठी लोकसंगीताला कॉन्सर्टच्या स्वरूपात मोठ्या उंचीवर नेण्याचा प्रयत्न आहे,' असे 'द फोक आख्यान'ची मूळ संकल्पना असलेले संगीतकार हर्ष राऊत यांनी मंगळवारी बोलताना सांगितले..'थाट ह्यो जुना, खेळ हा नवा' असे सांगणाऱ्या कार्यक्रमाचे आयोजन 'सकाळ' तर्फे २९ मे रोजी सायंकाळी ६.३० वाजता मोशी येथे करण्यात आले आहे. 'मंगलम् लॅण्डमार्क्स' प्रायोजक, तर धीरेंद्र ॲडव्हर्टायझिंग हे आउटडोअर पार्टनर आहेत. या पार्श्वभूमीवर हर्ष राऊत, गायक अनुजा देवरे, ऋचा कुलकर्णी आणि वादक अर्णव कोतकर, विश्वजित लोंढे, अभिजित लोंढे यांनी 'सकाळ'च्या पिंपरी कार्यालयाला सदिच्छा भेट दिली. त्यावेळी त्यांनी 'द फोक आख्यान'च्या प्रवासाविषयी गप्पा मारल्या. ईश्वर अंधारे, लेखक आणि दिग्दर्शक असून हर्ष आणि विजय यांनी संगीत दिले आहे..यावेळी 'मंगलम् लॅण्डमार्क्स'चे संस्थापक सुभाष साकोरे, धीरेंद्र ॲडव्हर्टायझिंगचे संचालक धीरेंद्र सेंगर आदी उपस्थित होते.हर्ष राऊत म्हणाले, ''महाराष्ट्राची लोककला तरुण पिढीपर्यंत नवीन ढंगात पोचविण्यासाठी 'द फोक आख्यान'ची संकल्पना पुढे आली, अन् बघता बघता १३४ कार्यक्रम झाले. इंटरनेटच्या युगात सोशल मीडियाचा प्रभाव प्रचंड वाढत आहे. नवीन पिढीला मनोरंजनासाठी सोशल मीडियाचे विविध पर्याय उपलब्ध झाले आहेत. सोशल मीडियाची क्रांती झाली. यामध्ये लोकसंगीत, लोककलाकार आणि लोकवाद्य कायम मागे जात राहिले..दुसरीकडे बॉलीवूड व हॉलीवूडचे संगीत, त्यांच्या वाद्यांना खूप प्रसिद्धी मिळत गेली. याचे कारण त्यांनी इंटरनेट आणि सोशल मीडियाचा चांगला वापर केला. आपल्याकडे मात्र लोककलाकारांना प्रसिद्धी तर दूरच, पण जगण्यासाठी धडपड करावी लागते आहे. मराठी लोककला आणि लोकसंगीत खूप समृद्ध आहे. पण, ते विशिष्ट मर्यादेत राहिले.आपली लोककला फक्त लग्न, बारसे, वाढदिवसापुरतीच राहिली आणि तिथेच संपून गेली. त्या लोककलेला पुन्हा चांगले दिवस यावेत म्हणून माझ्या मनात तळमळ होती. आपण सर्वच जण लहानपणापासून भजन, कीर्तन, गोंधळ पाहत असतो. पण, त्याकडे करिअर म्हणून पाहत नाही. पुण्यात शिकत असताना नाटक आणि लोकसंगीताबद्दल वेड लागले. त्यासाठी काहीतरी करण्याचा विचार आला. मग मी आणि माझा सहकारी विजयच्या मनात 'द फोक आख्यान'ची संकल्पना आली..आताच्या तरुण पिढीला जुनी वाद्ये बघायला आणि ऐकायला मिळत नसल्यामुळे त्याचा वापरही कमी झाला आहे. अनेक वाद्यांचा वापरच होत नसल्यामुळे ती लुप्त होत चालली आहेत. ही वाद्ये पुन्हा तरुणांपर्यंत पोचावी यासाठी आम्ही या कार्यक्रमात सुमारे ८० वाद्यांचा वापर करतोय. रसिकांनाही ते आवडत आहे.''लोककला, परंपरा आणि ग्रामीण संस्कृती जपण्याचे काम 'फोक आख्यान' हा कार्यक्रम करत आहे. आधुनिकतेच्या काळात हरवत चाललेल्या लोकपरंपरा नव्या पिढीपर्यंत पोहोचविण्यासाठी अशा उपक्रमांची गरज आहे. अशा कार्यक्रमातून लोककलावंतांना व्यासपीठ मिळण्याबरोबरच समाजात सांस्कृतिक जाणीवही निर्माण होते. सकाळ माध्यम समूहाने घेतलेला हा उपक्रम निश्चितच कौतुकास्पद आहे.- विनयकुमार चौबे, पोलिस आयुक्त, पिंपरी चिंचवड.लक्षात ठेवा, लिहून ठेवाकाय? : 'द फोक आख्यान'कुठे? : पुणे आंतरराष्ट्रीय प्रदर्शन केंद्र, मोशीकधी? : २९ मे २०२६केव्हा? : सायंकाळी ६.३०तिकीट कोठे मिळेल :www.ticketkhidakee.com,bookmyshow.comमाहितीसाठी संपर्क : ९६३७७१५३९१.तिकिटे उपलब्ध'सकाळ' पिंपरी कार्यालयात - सकाळी १० ते सायंकाळी ६प्रा. रामकृष्ण मोरे प्रेक्षागृह चिंचवड : सकाळी ९ ते ११.३० अाणि सायंकाळी ५ ते ८ या वेळेत विक्रीसाठी उपलब्ध.