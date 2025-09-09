Eid E Milad 2025 : पिंपरीत ईद-ए-मिलाद निमित्ताने भव्य मिरवणूक आणि सामूहिक प्रार्थना

पिंपरी-चिंचवड

Pimpri Chinchwad Update : पिंपरी-चिंचवडमध्ये भर पावसातही प्रेषित मोहम्मद पैगंबर जयंती (ईद-ए-मिलाद) उत्साहात साजरी, धार्मिक मिरवणुकीत श्रद्धा, सामाजिक सेवा आणि एकतेचा संदेश!
पिंपरी : प्रेषित हजरत मोहम्मद पैगंबर यांची जयंती (ईद-ए-मिलाद) शहर व परिसरात मिरवणूक काढण्यात आली. भरपावसात पारंपरिक वेशभूषेत मुस्लिम बांधव सहभागी होते. ‘नारे तकबीर अल्लाहू अकबर’, ‘नारे रिसालत या रसूलअल्लाह’, ‘जश्‍न-ए- ईद-ए-मिलाद जिंदाबाद’चा जयघोष करीत मिरवणुकीला सुरुवात झाली. सजवलेल्या गाड्या, पताका, शुभेच्छा फलक घेऊन मदरशांचे विद्यार्थीही यात सहभागी होते.

