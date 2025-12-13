पिंपरी-चिंचवड

Teachers in Election Work : निवडणूक कामकाजात अडकले शिक्षक! वर्गावर शिकवायचे कधी? शिक्षकांविना विद्यार्थी सुरक्षा धोक्यात

निवडणूक कामावर हजर राहण्याचे आदेश मतदार नोंदणी अधिकाऱ्यांनी शिक्षकांना दिले.
पिंपरी - निवडणूक कामावर हजर राहण्याचे आदेश मतदार नोंदणी अधिकाऱ्यांनी शिक्षकांना दिले आहेत. वर्ग सुटल्यानंतर आणि सुट्ट्यांच्या दिवशीसुद्धा ही कामे करण्याचे निर्देश आहेत. काही शाळांतील सर्व शिक्षकांना शाळांवर न जाता निवडणूक कामावर हजर होण्यास सांगण्यात आले आहे. त्यामुळे शाळेत शिकवायचे कधी? की ही कामे करायची? असा प्रश्‍न शिक्षक विचारत आहेत.

