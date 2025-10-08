पिंपरी-चिंचवड

PCMC News : दिघीतील भूमिगत विद्युत वाहिन्यांचे काम अपूर्ण, खांबांवर जोडांचे जाळे; ठिणग्या उडण्याचे प्रकार, अपघाताचाही धोका

MSEDCL Update : दिघी गावठाण आणि परिसरात सात वर्षांपूर्वी सुरू झालेले विद्युत तारा भूमिगत करण्याचे काम अपूर्ण राहिल्याने विजेच्या खांबांवर तारांचे जाळे तयार झाले आहे, ज्यामुळे वारंवार वीज खंडित होण्यासोबतच विजेचा धक्का बसून अपघात होण्याचा गंभीर धोका निर्माण झाला आहे.
Underground Wiring Work Incomplete in Dighi Gaothan Even After 7 Years"

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

भोसरी : दिघी गावठाण आणि परिसरातील काही भागांत विद्युत तारा भूमिगत करण्याचे काम सात वर्षांनंतरही अपूर्णावस्थेतच आहे. त्यामुळे विद्युत खांबांवर तारांचे जाळे तयार झाले आहे. जोराचा वारा आल्यावर तेथे ठिणग्या उडून विद्युत पुरवठा खंडित होत आहे. काही भागांत विद्युत तारांचे जाळे इमारतीतील गॅलरीला खेटून गेल्याने विजेचा धक्का बसून अपघात होण्याचीही शक्यता निर्माण झाली आहे.

