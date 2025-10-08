PCMC News : दिघीतील भूमिगत विद्युत वाहिन्यांचे काम अपूर्ण, खांबांवर जोडांचे जाळे; ठिणग्या उडण्याचे प्रकार, अपघाताचाही धोका

भोसरी : दिघी गावठाण आणि परिसरातील काही भागांत विद्युत तारा भूमिगत करण्याचे काम सात वर्षांनंतरही अपूर्णावस्थेतच आहे. त्यामुळे विद्युत खांबांवर तारांचे जाळे तयार झाले आहे. जोराचा वारा आल्यावर तेथे ठिणग्या उडून विद्युत पुरवठा खंडित होत आहे. काही भागांत विद्युत तारांचे जाळे इमारतीतील गॅलरीला खेटून गेल्याने विजेचा धक्का बसून अपघात होण्याचीही शक्यता निर्माण झाली आहे..दिघी परिसरातील विद्युत तारा भूमिगत करण्याचे काम महावितरणद्वारे २०१७-१८ मध्ये सुरू करण्यात आले. या योजनेअंतर्गत दिघीतील अत्यंत वर्दळीच्या आदर्शनगर रस्त्यावरील विद्युत खांबांवरील विद्युत तारांचे जाळे काढून भूमिगत विद्युत वाहिन्या टाकण्यात आल्या. त्यानंतर या भागात भूमिगत विद्युत वाहिन्यांद्वारे नागरिकांना विद्युत पुरवठा करण्यात आला. मात्र, अद्यापही दिघी गावठाणासह काही भागांतील विद्युत तारा भूमिगत करण्याचे काम रखडले आहे. भूमिगत वाहिन्यांद्वारे विद्युत पुरवठा करणे अद्याप शक्य झालेले नाही. .या भागांमध्ये सुमारे दहा हजार नागरिकांची लोकवस्ती आहे. त्यामुळे एवढ्या मोठ्या भागातील नागरिकांना भूमिगत विद्युत वाहिन्यांद्वारे पुरवठा होत नसल्याने नागरिकांच्या समस्या वाढल्या आहेत. महावितरणद्वारे दिघीतील सर्व ठिकाणच्या विद्युत वाहिन्या भूमिगत करण्याची मागणी सामाजिक कार्यकर्ते संजय गायकवाड, रोहित शिंदे, प्रतीक वाघमारे, साहिल शेख, गजानन भोसले आदी नागरिकांनी केली आहे..मुख्य वाहिनीला जोडणीच नाहीदिघी गावठाणामध्ये भूमिगत विद्युत वाहिन्या टाकण्यात आल्या आहेत. मात्र, त्या मुख्य विद्युत वाहिन्यांना जोडल्या गेल्या नसल्याने अद्यापही दिघी गावठाणात ओव्हरहेड केबलद्वारेच विद्युत पुरवठा होत आहे. अशीच परिस्थिती दिघीतील इतरही काही भागांमध्ये पाहायला मिळते.भूमिगत वाहिन्यांची कामे पूर्णआदर्शनगर, चौधरी पार्क, गायकवाडनगर, विजयनगर, माऊलीनगर, श्रीराम कॉलनी, दत्तगडनगर, दत्तनगर, बी. यु. भंडारी, भारतमातानगर, गजानन महाराजनगर, साई पार्क..तारांचे जाळे झाल्यामुळे विद्रूपीकरणशहरात विद्युत तारांचे जाळे झाल्यामुळे होणारे विद्रूपीकरण आणि इतर समस्या सोडविण्यासाठी भूमिगत विद्युत वाहिन्या टाकण्यात आल्या. मात्र शहर परिसरात लावण्यात आलेल्या पथदिव्यांच्या खांबांवर टीव्ही आणि नेटवर्क केबलचे जाळे पसरल्याने परिसराचे विद्रूपीकरण झाले आहे.कुठे काम अपूर्ण ?सह्याद्री कॉलनी क्रमांक एक ते तीन, पोलिस कॉलनी, विकास कॉलनी, दिघी गावठाण, समर्थनगर, साई पार्क कॉलनी दोन..Pune News : दवाखाने अन् रुग्णालयांचेफायर ऑडिटकडे दुर्लक्ष, अग्निशामक दलाकडून नोटिसा; कारवाई करण्याचा इशारा.ओव्हरहेड तारांमुळे समस्यावाऱ्यामुळे तारा हलल्याने ठिणग्या उडून विद्युत पुरवठा खंडितठिणग्यांनी तारा जळण्याचे प्रकारविद्युत तारा घराजवळून गेल्याने नागरिकांच्या जीविताला धोकाकाही नागरिकांची बांधकामे रखडलीकाही विद्युत तारा झाडांवरून गेल्याने धोकादायकविद्युत तारा रस्त्यावर लटकत असल्याने वाहनांनाही अडथळा.दिघीतील विद्युत तारा भूमिगत करण्यासाठी जिल्हा नियोजन समितीकडे निधीसाठी प्रस्ताव पाठविण्यात आला आहे. हा निधी प्राप्त झाल्यावर दिघीतील रखडलेल्या भूमिगत विद्युत तारांचे काम पूर्ण करण्यात येईल.- अतुल देवकर, कार्यकारी अभियंता, महावितरण, भोसरी विभागपूर्वी विद्युत तारा टाकण्याचे काम महापालिकेद्वारे केले जात होते. मात्र, त्यामध्ये बदल होऊन आता विद्युत तारा टाकण्याचे काम महावितरणद्वारेच केले जाते. दिघीतील विद्युत तारांचे रखडलेले काम पूर्ण करण्यासाठी महापालिकेद्वारे आर्थिक तरतूद करण्यात आली आहे. हे काम लवकर पूर्ण करण्यासाठी महावितरणकडे पाठपुरावा केला जाईल.- संतोष दुर्गे, कार्यकारी अभियंता, ‘ई’ क्षेत्रीय विद्युत विभाग, पिंपरी चिंचवड महापालिकादिघीतील काही भागांत विद्युत जोड हे खांबांवरून दिल्याने विद्युत तारांचे जाळे तयार झाले आहे. त्यामुळे विजेचा धक्का बसण्याची शक्यता आहे. त्याचप्रमाणे वाऱ्याने विद्युत तारांमध्ये ठिगण्या उडून त्या नादुरुस्त होतात. तारा विकत घेण्याचा खर्च नागरिकांना स्वतः करावा लागत आहे.- के. के. जगताप, नागरिक, सह्याद्री कॉलनी, दिघी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.