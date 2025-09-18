पिंपरी-चिंचवड

Pimpri News : पीएमपी बसथांब्यांवर अनधिकृत फेरीवाले आणि रिक्षांचा कब्जा, प्रवाशांना त्रास

Pune News : पिंपरीतील अनेक पीएमपीएमएल बस थांबे फेरीवाले आणि रिक्षांच्या अतिक्रमणात अडकले असून ज्येष्ठ नागरिक व महिलांना दररोज मोठ्या त्रासाला सामोरे जावे लागत आहे.
Pune News

Pune News

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

अविनाश ढगे

पिंपरी : पुणे महानगर परिवहन महामंडळाचे (पीएमपीएमएल) अनेक बसथांबे अनधिकृत फेरीवाले आणि रिक्षाचालकांनी वेढले आहेत. ‘प्रवाशांचा व्हावा खोळंबा, हा तर आपलाच थांबा’ हेच त्यांचे घोषवाक्य असावे, अशी स्थिती निर्माण झाली आहे. त्यांच्यावर वाहतूक पोलिस, महापालिका प्रशासनाचा अतिक्रमण विरोधी विभाग केव्हा कारवाई करणार, असा कूटप्रश्न प्रवाशांना पडला आहे.

Loading content, please wait...
Nashik- Pune highway
pune tourism
Pune airport closure
PMPML Ganesh Festival Bus Service
transportation safety
PMPML ticket name change
PMPML Lucky Draw
Pune Ganesh Visarjan Traffic Changes
Pune pothole complaints
Public transport infrastructure
Traffic congestion in Pimpri-Chinchwad
Unauthorized vendors

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com