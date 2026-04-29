पिंपरी-चिंचवड

Missing Link : लोणावळ्यात कोंडीपासून सुटका! ‘मिसिंग लिंक’ प्रकल्प सुरू झाल्यानंतर पर्यटकांनाही दिलासा मिळणार

मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्गावरील बहुप्रतिक्षित ‘मिसिंग लिंक’ प्रकल्प एक मेपासून वाहतुकीसाठी खुला होत आहे.
sakal

भाऊ म्हाळसकर
Updated on

लोणावळा - मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्गावरील बहुप्रतिक्षित ‘मिसिंग लिंक’ प्रकल्प एक मेपासून वाहतुकीसाठी खुला होत आहे. यामुळे लोणावळा आणि खंडाळा परिसरातील नागरिकांना सर्वाधिक दिलासा मिळणार आहे. तसेच पर्यटन व्यवसाय, हॉटेल उद्योग, खाद्यपदार्थ व्यवसाय आणि स्थानिक रोजगारालाही चालना मिळण्याची अपेक्षा आहे.

Loading content, please wait...
Business
Tourist
Project
lonavala
Traffic
Mumbai Pune Expressway