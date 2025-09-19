Pimpri News : ‘ईएसआय’ लाभांमध्ये आस्थापनांची आडकाठी, जनजागृतीचाही अभाव; लाखो कामगार वंचित

अमोल शित्रेपिंपरी : एमआयडीसीतील कंपन्या, व्यावसायिक आस्थापना आणि उद्योगांमध्ये जाऊन कामगारांना योजनांची माहिती देणे ही ईएसआय रुग्णालयाच्या अधिकाऱ्यांची जबाबदारी आहे. मात्र, काही आस्थापनांकडून त्यात आडकाठी निर्माण केली जात आहे; तर काही आस्थापना प्रतिसादच देत नसल्याचे धक्कादायक वास्तव उघडकीस आले आहे. तसेच बरेच उद्योग व व्यावसायिक ‘ईएसआय’ निधी सरकारकडे जमा करण्यास टाळाटाळ करतात. तसेच खर्च वाचविण्यासाठी पळवाटा शोधत आहेत. त्यामुळे, देखील पिंपरी चिंचवडसह लगतच्या औद्योगिक क्षेत्रात काम करणारे लाखो कामगार योजनांच्या लाभापासून वंचित राहत आहेत..पिंपरी चिंचवड औद्योगिक शहरातील लाखो कामगारांच्या सुरक्षा आणि संरक्षणासाठी केंद्र व राज्य सरकारच्या कर्मचारी राज्य विमा महामंडळाच्या (ईएसआयसी) योजना मोठा आधार ठरत आहेत. या योजनांचा लाभ घेण्यासाठी कंपनी किंवा आस्थापनांनी कामगारांची ईएसआय नोंदणी करून त्यांना ईएसआय कार्ड देणे बंधनकारक आहे. मात्र, यंत्रणेच्या मर्यादा आणि उदासिनतेमुळे कर्मचारी राज्य विमा महामंडळाच्या (ईएसआय) योजनांची माहिती कामगारांपर्यंत पोहोचत नाही..नियमांचे उल्लंघन अन् फसवणूकभोसरी, आकुर्डी, चिखली, मोशी, तळवडे आणि हिंजवडी परिसरात लघु व मध्यम उद्योगांचे मोठे जाळे आहे. पिंपरी-चिंचवडमध्ये छोटे-मोठे व्यापारी आणि व्यावसायिकांचीही मोठी संख्या असून या उद्योग-व्यवसायांमध्ये दहा पेक्षा जास्त कामगार कार्यरत आहेत. नियमानुसार, अशा प्रत्येक आस्थापनाने कामगारांच्या पगारातून ठराविक रक्कम कपात करून ती कर्मचारी राज्य विमा महामंडळाकडे (ईएसआयसी) जमा करणे बंधनकारक आहे. .त्याचबरोबर उद्योग-व्यवसायांनीही यामध्ये स्वतःचा काही हिस्सा जमा करणे आवश्यक आहे. मात्र, वास्तवात अनेक लघु-मध्यम उद्योग, काही मोठे उद्योजक तसेच व्यापारी आणि व्यावसायिक कामगारांच्या पगारातून रक्कम कपात करूनही ती ईएसआयकडे जमा करत नाहीत. उलट मोठ्या प्रमाणात नियमांचे उल्लंघन करून निधी थकवतात. त्यामुळे एमआयडीसी परिसरातील सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगांबरोबरच व्यापारी आणि व्यावसायिकांकडून कामगारांची मोठ्या प्रमाणात फसवणूक होत आहे.शहरातील लघु व मध्यम उद्योगांमध्ये दहा किंवा त्याहून अधिक कामगार कार्यरत असल्यास त्यांना कर्मचारी राज्य विमा योजना (ईएसआय) लागू होते. मात्र, या योजनांची माहिती वेळेवर कामगारांपर्यंत पोहोचत नाही..‘ईएसआय’अंतर्गत येणारे उद्योगउद्योग व उत्पादन क्षेत्र ः इंजिनिअरिंग व मॅन्युफॅक्चरिंग युनिट्स,ऑटोमोबाइल व स्पेअर पार्ट्स कंपन्या, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादक, प्लॅस्टिक, रबर, टायर कारखाने, फर्निचर व लाकूड उत्पादनकपडा व गारमेंट उद्योग, औषध व रसायन उद्योगअन्न व पेय पदार्थ प्रक्रिया उद्योग ः बिस्किट, ब्रेड, स्नॅक्स कारखाने, डेअरी व दूध प्रक्रिया, कोल्ड ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स उत्पादनहॉटेल व रेस्टॉरंट व्यवसाय ः मोठे रेस्टॉरंट, हॉटेल्स, केटरिंग कंपन्याशिक्षण व आरोग्य संस्था ः खासगी शाळा व कॉलेजेस (नफा मिळवणा-या), नर्सिंग होम्स, हॉस्पिटल्स, डायग्नोस्टिक सेंटर्सखासगी सुरक्षा व सुविधा सेवा ः सिक्युरिटी एजन्सीज, हाऊसकीपिंग व स्वच्छता सेवा कंपन्या, लॉजिस्टिक व कुरिअर सेवाइन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी व बीपीओ ः आयटी कंपन्या, कॉल सेंटर्स व बीपीओ कंपन्याबांधकाम व रियल इस्टेट क्षेत्र (विशिष्ट प्रकल्पांमध्ये) ः काही स्थायी प्रकल्प किंवा कारखाने, ठेकेदारांचे स्थायी कार्यालये.औद्योगिक क्षेत्राचा भारमोहननगर ईएसआय रुग्णालयाच्या अखत्यारित येणारा भाग ः पिंपरी, चिंचवड, भोसरी, चाकण, राजगुरुनगर, खेड, तळेगाव, वडगाव मावळ, लोणावळा, हिंजवडी, मुळशी..आमच्याकडून जनजागृती करण्यावर भर दिला जातो. पण, काही आस्थापनांकडून प्रतिसाद मिळत नसल्यामुळे योजना कामगारांपर्यंत पोहोचवणे कठीण होते, तरी आमचा प्रयत्न सुरूच आहे.- डॉ. वर्षा सुपे, चिकित्सा अधीक्षक, ईएसआय रुग्णालय, मोहननगर.उद्योगनगरीतील कामगार१४ लाख २८ हजार (अंदाजे) एकूण कामगार६ लाख ५० हजार ईएसआय नोंदणी७ लाख ७८ हजार (अंदाजे) ईएसआय नोंदणी नसलेले.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.