PCMC Election : काँग्रेस पक्षासमोर अस्तित्वाची लढाई; रणनीतीचा अभाव, उदासीन नेतृत्व, गटतटाचा परिणाम

स्थानिक नेत्यांमध्ये एकमत नसल्याने कार्यकर्त्यांमध्ये उत्साह नाही. त्यामुळे काँग्रेस पक्षाला आली मरगळ.
पिंपरी - महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्‍वभूमीवर राष्ट्रवादी कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेस शरदचंद्र पवार पक्ष एकत्र येण्याच्या हालचालींचा वेग वाढत आहे. दुसरीकडे काँग्रेस पक्षाची राजकीय परिस्थिती सुधारण्याची चिन्हे मात्र दिसेनाशी झाली आहेत.

