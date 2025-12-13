पिंपरी-चिंचवड

Pimpri News : ‘आरटीओ’च्या नावे बनावट संकेतस्‍थळ, ॲप

ऑनलाइन चलनाचे मेसेज पाठवून लुबाडण्याचा सायबर गुन्हेगारांचा डाव
fake website

fake website

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पिंपरी - नागरिकांना बनावट चलन पाठवले जात असल्याच्या तक्रारी पिंपरी चिंचवड प्रादेशिक परिवहन (आरटीओ) कार्यालयाकडे आल्या आहेत. तर, काही सायबर गुन्हेगार ‘आरटीओ’च्या नावे बनावट संकेतस्‍थळ, फसवे ॲप पाठवत आहेत. या पार्श्वभूमीवर प्रशासन सतर्क झाले आहे. ‘आरटीओ’च्या नावे येणाऱ्या मेसेज, ॲपबाबत शंका असल्‍यास नागरिकांनी संपर्क साधण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.

