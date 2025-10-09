पिंपरी-चिंचवड

Chikhali Accident : चिखलीत भीषण अपघात; स्पाईन रोडवर डंपरच्या धडकेत ज्येष्ठ महिलेचा जागीच मृत्यू

Pune Traffic : चिखलीतील स्पाईन रोडवरील भाजी मंडई चौकात भरधाव डंपरने दुचाकीला धडक दिल्याने शोभा जयवंत पाटील (वय ७०) या ज्येष्ठ महिलेचा मृत्यू झाला असून, डंपर चालकाला चिखली पोलिसांनी अटक केली आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

चिखली : भरघाव डंपरने धडक दिल्याने ज्येष्ठ महिलेचा मृत्यू झाला. शोभा जयवंत पाटील (वय ७०, रा. ओम साई सोसायटी, मोरे वस्ती) असे मृत महिलेचे नाव आहे.

