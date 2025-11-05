Talegaon Stray Dogs : तळेगावचे नागरिक भटक्या श्वानांच्या दहशतीखाली!

तळेगाव स्टेशन : तळेगाव शहरात रात्री अपरात्री रस्त्यावरून जाणाऱ्या दुचाकीस्वार आणि पादचाऱ्यांना भटक्या श्वानांची अधिक धास्ती लागली आहे. झुंडीने फिरणारे हे श्वान नागरिकांच्या अंगावर धावून येतात, पाठलाग करतात. गल्लीबोळांत मुक्त संचार असलेल्या या श्वानांमुळे नागरिकांना भीतीच्या सावटाखाली वावरावे लागत आहे..सर्वोच्च न्यायालयाने भटक्या श्वानांवर नियंत्रणासाठी राज्यांना फटकारले असून, राज्याच्या मुख्य सचिवांनी नियंत्रणासाठी घेतलेल्या उपाययोजनांबाबत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. तरीही नगर परिषद प्रशासनाने या गंभीर प्रश्नाकडे गांभीर्याने पाहिले नसल्याची भावना नागरिकांमध्ये आहे. गेल्या वर्षभरात नगर परिषद हद्दीत भटक्या श्वानांची संख्या वाढली आहे. सोमाटणे फाटा व माळवाडीच्या दिशेने श्वानांच्या झुंडी शहरात शिरत आहेत, अशी माहिती स्थानिकांकडून मिळते. पिंपरी-चिंचवड आणि पुणे परिसरातील काही कंत्राटदार पकडलेले श्वान विजयखिंड व भंडारा डोंगर परिसरात आणून सोडतात..तळेगाव शहरातील फास्ट फूडचे ठेले, उघड्यावर टाकले जाणारे शिळे, खराब अन्नपदार्थ आणि कचरा कुंडी याठिकाणी भटके श्वान गर्दी करत असतात. नाना भालेराव कॉलनीमधील कॅनरा बँकेमागील कोपरा, माळवाडी हद्दीवर चाकण रस्त्यालगत मधुबन साई सिटीसमोर, कातवी रस्त्यावर, नॅशनल हेवी कंपनीलगतच्या मोकळ्या जागेत ठरावीक ठिकाणी उकिरडे तयार झाले आहेत..रानडुक्करांचे थैमान.गाव स्टेशन रस्ता, वराळे रस्ता तसेच मंत्रा सिटी रस्त्यावरील हॉटेल्स, फास्ट फूडच्या ठेल्यांच्या आजूबाजूला आणि संभाजीनगर, कडोलकर कॉलनीच्या गल्लीबोळांत अशा भटक्या श्वानांचा वावर वाढला आहे. झुंडीने रस्त्यावर फिरणारे, रस्त्याकडेला दबा धरून बसलेले श्वान दुचाकीस्वारांवर अचानक झेप घेऊन त्यांची भंबेरी उडवून देतात. शाळेत पायी जाणारे विद्यार्थी, महिला, ज्येष्ठ नागरिक भटक्या श्वानांच्या दहशतीखाली वावरत आहेत..तळेगाव दाभाडे नगरपरिषद प्रशासनाकडून भटक्या श्वानांची नसबंदी करण्याकामी नेमलेला कंत्राटदार आणि त्यामार्फत वर्षानुवर्षे होत असलेले नामधारी अन् कागदोपत्री काम हे मोठे गौडबंगाल आहे. लाखो रुपयांचा खर्च होऊनही प्रत्यक्षात नियंत्रणाचे परिणाम दिसत नाहीत. उघड्यावर कचरा फेकणारे सुशिक्षित नागरिक आणि त्यांच्याकडे दुर्लक्ष करून केवळ अधूनमधून कचरा साफ करणारे प्रशासन यामुळे काही ठिकाणी सार्वजनिक जागेचे उकिरडे झाले आहेत. भटक्या श्वानांना पकडून जंगलात सोडावे आणि बाहेरून शहरात आणून सोडणाऱ्यांवर कारवाई करण्याची मागणी नागरिकांनी केली आहे. श्वान बंदोबस्ताबाबत वारंवार तक्रारी येऊनही प्राणिमित्रांच्या दबावामुळे नगरपरिषद प्रशासन याची दखल घेत नसल्याची खंत व्यक्त केली जात आहे..ग्रामीण भागात रुजवणार पाळेमुळे.नगरपरिषद हद्दीत भटक्या श्वानांवर नियंत्रण ठेवण्यासह त्यांच्या निर्बीजीकरणासाठी नवीन कंत्राटदार नेमण्यात आला आहे. पशुवैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या सहकार्याने जवळपास दोनशे श्वानांचे रेबीज लसीकरण करण्यात आले आहे.- विजयकुमार सरनाईक, मुख्याधिकारी, नगरपरिषदतळेगाव शहरात झुंडीने फिरणाऱ्या श्वानांमळे चालताना भीती वाटते. नगरपरिषदेकडून नसबंदीचे काम फक्त कागदोपत्री वाटते. वाढत्या भटक्या श्वानांवर नियंत्रण ठेवणे गरजेचे आहे.- राहुल महाजन, नागरिक, तळेगाव दाभाडे.वराळे रस्त्यावर भटक्या श्वानांचा मोठा त्रास आहे. आंबीच्या इंद्रायणी नदीकडे जाताना रस्त्यावर त्यांचा मुक्त संचार असतो. एमआयडीसीकडे ये-जा करणाऱ्या कामगारांवर श्वानं धावून येतात. ग्रामपंचायतीनेदेखील भटक्या श्वानांचा बंदोबस्त करणे गरजेचे आहे.- शिवकुमार कोणालीकर, नागरिक, तळेगाव दाभाडेभटक्या श्वानांच्या प्रश्नावर सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यांना फटकारले असल्याचे नुकतेच वाचनात आले. मात्र, स्थानिक नगरपरिषद प्रशासन याबाबत फारसे गांभीर्याने घेताना दिसत नाही. नागरिकांच्या सुरक्षेसाठी स्थानिक प्रशासनाने तातडीने ठोस पावले उचलली पाहिजेत.- ॲड. देविदास टिळे, कायदेतज्ज्ञ.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.