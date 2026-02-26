पिंपरी-चिंचवड

Pimpri Crime : पैशांच्या कारणावरून काळेवाडीत तरुणाचा खून

पैशांच्या कारणावरून झालेल्या वादात चाकूने वार करून तरुणाची हत्या करण्यात आली.
सकाळ वृत्तसेवा
पिंपरी - पैशांच्या कारणावरून झालेल्या वादात चाकूने वार करून तरुणाची हत्या करण्यात आली. ही घटना काळेवाडीतील लकी बेकरी चौक येथे घडली.

