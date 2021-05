धक्कादायक! डोक्याला रिव्हॉल्व्हर लावून जबरदस्तीने पत्नीचा गर्भपात

पिंपरी (pimpari chinchwad news)- डोक्याला रिव्हॉल्व्हर लावून पत्नीसह तिच्या कुटुंबियांना जिवे मारण्याची धमकी देऊन पत्नीचा जबरदस्तीने गर्भपात (Forced abortion) केल्याची धक्कादायक घटना घडली आहे. तसेच सासरच्या मंडळींनीही विवाहितेचा छळ केलाय. याप्रकरणी पतीसह सासरच्या मंडळींवर गुन्हा दाखल झाला आहे. पती परमेश्वर नागनाथ सूर्यवंशी (वय २७), सासू शोभा नागनाथ सूर्यवंशी, सासरा नागनाथ त्रिम्बक सूर्यवंशी, दीर रामेश्वर सूर्यवंशी, जाऊ कोमल सूर्यवंशी (सर्व रा. स्वामी विवेकानंद सोसायटी, छत्रपती चौक, वाल्हेकरवाडी, चिंचवड) अशी गुन्हा दाखल झालेल्यांची नावे आहेत. याप्रकरणी विवाहितेने फिर्याद दिली आहे. (Forced abortion of wife with revolver on head)

आरोपींनी वेळोवेळी फिर्यादी विवाहितेला शारीरिक व मानसिक त्रास दिला. पती परमेश्वर याने फिर्यादी पत्नीच्या डोक्याला रिव्हाल्व्हर लावून तिच्यासह तिच्या कुटुंबियांना जिवे मारण्याची धमकी देत त्यांचा जबरदस्तीने गर्भपात केला. तसेच त्यांना मारहाण केली. याप्रकरणी वाकड पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल असून पोलिस अधिक तपास करीत आहेत.