Pimpri Chinchwad Education: विद्यार्थ्यांसाठी आनंदाची बातमी! ‘बालभारती’ची पाठ्यपुस्तके विद्यार्थ्यांच्या दारी; पिंपरी-चिंचवडमध्ये मोफत वितरणाला सुरुवात

पिंपरी: ‘बालभारती’कडून इयत्ता पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांसाठी पाठ्यपुस्तके आलेली आहेत. पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका शिक्षण विभागामार्फत सोमवारपासून (ता.८) शुक्रवारपर्यंत (ता. १२) ही पुस्तके शाळेत विनामूल्ये वितरीत केली जात आहेत. प्राथमिक शिक्षणाचा प्रसार करणे, शिक्षणातील गळतीचे प्रमाण कमी करण्यासाठी महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, मुंबई यांच्या आदेशानुसार ही कार्यवाही होत आहे. .Success Story: जुन्नरच्या सिद्धीने गाठले आकाश! अवघ्या २०व्या वर्षी अमेरिकेतून कमर्शियल पायलट बनण्याचा मान, सिद्धी हाडवळेची प्रेरणादायी यशोगाथा...पुस्तकांच्या वितरणासाठी आकुर्डीतील वसंतदादा पाटील महापालिका शाळा व कर्मवीर भाऊराव पाटील मनपा शाळा, पिंपरी वाघेरे ही वितरण केंद्रे निश्चित करण्यात आली आहेत. महापालिका कार्यक्षेत्रातील सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्था शाळा, शासकीय शाळा, खासगी अनुदानित व अंशतः अनुदानित शाळांना पाठ्यपुस्तकांचे वितरण करण्यात येईल. शैक्षणिक वर्ष २०२६-२७ च्या प्रारंभीच विद्यार्थ्यांना पाठ्यपुस्तके उपलब्ध व्हावीत. शाळेच्या पहिल्या दिवशी प्रत्येक विद्यार्थ्याच्या हातात पाठ्यपुस्तक असावे, यासाठी शिक्षण विभागाकडून नियोजन करण्यात आले आहे..खासगी शाळांबाबत दुजाभावपिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेच्या शिक्षण मंडळाने महानगरपालिका शाळांना विभागवार पाठ्यपुस्तकांच्या वाटपाचे व्यवस्थित नियोजन केले आहे. मात्र खासगी शाळांसाठी ना गाव, ना विभाग, ना केंद्र अशी परिस्थिती असल्याची तक्रार एका खासगी शाळेतील शिक्षकांनी केली. शिक्षण विभागाने खासगी शाळांना पाठवलेल्या वेळापत्रकात बुधवार (ता.१०) ते १२ जूनमध्ये पाठ्यपुस्तके वितरीत करण्याचा तारखा दिल्या आहेत. पण, केंद्राची नोंद केलेली नाही..Mahabaleshwar Khed Bridge: सह्याद्रीत उभा राहिला ‘मिनी सी-लिंक’! महाबळेश्वर-खेड जोडणारा भव्य पूल वाहतुकीसाठी सज्ज, प्रवास होणार सुसाट, कधी खुला होणार?.खासगी अनुदानित शाळांमधील स्वयंअर्थसहाय्यित तुकड्यांमध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना विनामूल्ये पाठ्यपुस्तके वितरीत केली जाणार नाहीत, याची संबंधित शाळांनी नोंद घ्यावी. सर्व मुख्याध्यापकांनी नियोजित वेळापत्रकानुसार पाठ्यपुस्तकांचा ताबा घेऊन विद्यार्थ्यांना वेळेत वितरण करावे.- संगीता बांगर, प्रशासन अधिकारी, शिक्षण विभाग, पिंपरी चिंचवड महापालिका .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.