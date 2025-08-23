PCMC News : कासारवाडीच्या श्रावणीची जर्मनीपर्यंत गरुडझेप; उच्चशिक्षणासाठी ऐंशी लाखांच्या शिष्यवृत्तीसह निवड

पिंपळे गुरव : कासारवाडीतील मध्यमवर्गीय कुटुंबातील श्रावणी टोणगेने महापालिकेच्या शाळेत शिकताना उच्च शिक्षणाचा ध्यास घेतला. त्यासाठी चिकाटीने प्रयत्न करीत तिने जर्मनीतील प्रतिष्ठेच्या महाविद्यालयात शंभर टक्के शिष्यवृत्तीसह प्रवेश मिळविला..श्रावणी छत्रपती शाहूजी महाराज इंग्लिश स्कूल व आकांक्षा फाउंडेशन यांच्या संयुक्त विद्यमाने चालविण्यात येणाऱ्या पालिकेच्या शाळेत शिकते. तिची जर्मनीतील युनायटेड वर्ल्ड कॉलेज (यूसीडब्लू) रॉबर्ट बॉश महाविद्यालयात निवड झाली. विशेष म्हणजे तिला संपूर्ण ऐंशी लाख रुपयांची शिष्यवृत्ती मिळाली मिळाली. महापालिकेच्या शाळेत शिकणाऱ्या मुलीने प्रथमच अशी भरारी घेतल्याचे मानले जात आहे..श्रावणीचे वडील दीपक भोसरीतील खासगी शाळेत शिक्षक, तर आई मनीषा खासगी कंपनीत नोकरी करते. हे कुटुंब मूळचे अहिल्यानगर जिल्ह्यातील पारनेर तालुक्यातील कोहकडी गावचे आहे. दहावीच्या परीक्षेत उज्वल यश मिळवलेल्या श्रावणीने विविध स्पर्धांमध्येहीनवेगळेपण सिद्ध केले. दोनच वर्षांपूर्वी शाळेतर्फे एका प्रकल्पासाठी तिला जर्मनीचा दौरा करण्याची संधी मिळाली होती.महाविद्यालयाचा लौकिकयुनायटेड वर्ल्ड कॉलेज हे जगभरातील होतकरू, गुणवान विद्यार्थ्यांना एकत्र आणणारे शैक्षणिक केंद्र मानले जाते. येथे वैचारिक व सांस्कृतिक देवाणघेवाण तसेच नेतृत्वगुण जोपासण्याची संधी मिळते..श्रावणीने सांगितले, की ‘जर्मनीतील शैक्षणिक वर्ष २८ ऑगस्टपासून सुरू होत आहे. व्हिसा उशिरा मिळणार असल्याने मी सप्टेंबरच्या प्रारंभी जाईन.”मुख्याध्यापक पारिजात प्रकाश म्हणाले, "श्रावणी आमच्या हुशार विद्यार्थ्यांपैकी एक होती. तिच्या यशाचा आम्हाला सार्थ अभिमान आहे. शिष्यवृत्तीमध्ये तिचा विमान प्रवास, तिचा मुक्काम आणि तिला आवश्यक असलेल्या गोष्टींचा समावेश आहे.".आयुक्तांची घरी भेटश्रावणीच्या यशाचे वृत्त कळल्यानंतर महापालिकेचे आयुक्त शेखर सिंह यांनी कासारवाडीतील तिच्या येथे घरी भेट दिली आणि तिचे अभिनंदन केले. ते म्हणाले, “श्रावणीचे हे यश पूर्ण शहरासाठी प्रेरक आहे. आजच्या पिढीने तिच्याकडून प्रेरणा घेऊन परिश्रम, अभ्यास आणि आत्मविश्वासाच्या जोरावर मोठे स्वप्न कसे साकार करायचे हे शिकावे.”कुटुंबात तीन मुलीटोणगे कुटुंबात तिन्ही मुली आहेत. मधील बहिण सातवीत, तर लहान बहिण पहिलीत आहे. त्या पिंपरीतील जयहिंद शाळेत आहेत..Pune News : झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पावर वाद, गृहनिर्माण विभागाने मागविला अहवाल.श्रावणीच्या शाळा तसेच आकांक्षा फाउंडेशनकडून मौलिक मार्गदर्शन मिळाले. शिक्षक तसेच मुख्याध्यापकांनी वेळोवेळी मदत केली. त्यामुळेच जर्मनीतील संधीचे दालन श्रावणीसाठी खुले झाले. तिच्या वाटचालीत पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका आणि आकांक्षा फाउंडेशनचे महत्त्वाचे योगदान आहे. त्याबद्दल आम्ही कृतज्ञ आहोत.- दीपक टोणगे, वडीलश्रावणीने ध्येय गाठण्यासाठी सातत्याने प्रयत्न केले. तिला जीवनात अजून खूप पुढे जायचे आहे. जर्मनीतील शिष्यवृत्तीसाठी तिने शाळेची वेळ संपल्यानंतरही ग्रंथालयाचा वापर करून निबंध सादर केले होते. यामुळे तिच्यामध्ये अभ्यासू वृत्ती निर्माण झाली.- मनीषा टोणगे, आईपिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या शाळांमध्ये शिकणाऱ्या मुला-मुलींमध्ये गुणवत्ता आहे हे श्रावणीच्या कामगिरीवरून सिद्ध होते. तिच्यापासून जागतिक स्तरावर चमकण्याची गुणवत्ता, आत्मविश्वास आणि क्षमता मुला-मुलींमध्ये निर्माण होईल आहे.- किरणकुमार मोरे, सहाय्यक आयुक्त शिक्षण मंडळ.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.