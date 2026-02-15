पिंपरी-चिंचवड

Pimpri Chinchwad News: पिंपरी चिंचवडमध्ये तरुणाईपासून ज्येष्ठांपर्यंत प्रेमाचा जल्लोष; समाजमाध्यमांवरही शुभेच्छांचा वर्षाव, भावनिक नाते अधिक घट्ट!

सकाळ वृत्तसेवा
पिंपरी : आपल्या प्रिय व्यक्तीप्रती प्रेम व्यक्त करण्याचा खास दिवस म्हणजे ‘व्हॅलेंटाइन्स डे’. या प्रेमाच्या दिनानिमित्त आपुलकी आणि जिव्हाळ्याच्या भावना व्यक्त करण्यासाठी उत्साहाचे वातावरण पाहायला मिळाले. विशेष म्हणजे या उत्सवात तरुण-तरुणींसह ज्येष्ठ नागरिकही सहभागी झाले.

