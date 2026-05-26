PMP Bus : इंधन दरवाढीने पीएमपीची ‘चाके’ खोलात; डिझेलवरील सवलत बंद झाल्याने आर्थिक नियोजन कोलमडले

- अविनाश ढगेपिंपरी - गाड्यांची वाढती संख्या, घटते प्रवासी आणि दुसरीकडे देखभाल दुरुस्तीचा खर्च वाढला आहे. त्यामुळे दरवर्षी तोट्याच्या गर्तेत अधिकाधिक खोल जाणाऱ्या पुणे महानगर परिवहन महामंडळाची (पीएमपीएमएल) चाके इंधन दरवाढीमुळे आणखी खोलात गेल्याची स्थिती आहे. त्यामुळे प्रशासनासमोर आर्थिक नियोजनाचे आव्हान आहे. .मागील २५ दिवसांतच सीएनजीच्या दरात १ रुपये ५० पैशांनी आणि डिझेलच्या दरात तब्बल ७ रुपये ८० पैशांनी वाढ झाली आहे. एका महिन्यातच चार टप्प्यांत तब्बल ७ रुपये ८० पैशांनी डिझेल आणि १ रुपये ५० पैशांनी सीएनजी दर वाढल्याने पीएमपीचे आर्थिक गणित कोलमडले आहे.पुणे, पिंपरी चिंचवड शहर आणि पीएमआरडीए हद्दीत सुमारे १,७०० बसच्या माध्यमातून पीएमपी सेवा देते..यातील १,१६० सीएनजीवर, तर २३३ बस डिझेलवर धावणाऱ्या आहेत. यासाठी पीएमपीला रोज सुमारे ९० हजार किलो सीएनजी आणि ६ हजार लिटर डिझेल खरेदी करावे लागते. एक मे रोजी पीएमपीसाठी सीएनजी प्रतिकिलो ८९, तर डिझेल प्रतिलिटर ९०.५३ रुपये दराने मिळाले. आता वाढ झाली सीएनजीचा दर ९०.५०, तर डिझेलचा ९८.३३ रुपये आहे..घाऊक खरेदीमुळे पीएमपीला सीएनजीवर १ रुपये ७५ पैसे आणि डिझेलवर ०.८० पैसे सवलत थेट कंपनीकडून मिळत होती. एक मे पासून डिझेलचे दर वाढू लागल्याने कंपनीने सवलत बंद केली. तर, दुसऱ्या बाजूला हा खर्च दरमहा सुमारे ५० ते ५५ लाखांनी वाढला आहे. त्याचा फटका पीएमपीच्या आर्थिक नियोजनाला बसत आहे. दरमहा सीएनजीवर २४ ते २५ कोटी, तर डिझेलवर १ कोटी ६० लाख रुपये खर्च होत होता. आता यात अनुक्रमे ४० लाख आणि १५ लाख रुपयांनी वाढ झाली आहे. त्यामुळे पीएमपीच्या आर्थिक नियोजनावर परिणाम होत आहे..तिकीट दर वाढणार?पीएमपीने एक जून २०२५ पासून तिकीट दरवाढ लागू केली. १ ते ७८ किलोमीटरसाठी दोन किमीच्या अंतराने असलेल्या १ ते ४० टप्प्यांची रचना बदलण्यात आली. आता १ ते ३० किमी अंतरासाठी पाच किमीच्या अंतराने ६ टप्पे व त्यापुढे ३० ते ८० किमीसाठी १० किमीच्या अंतराने पाच असे एकूण ११ टप्पे करण्यात आले. पहिल्या ५ किमीसाठी १० रुपये आणि ३० किमीपर्यंत प्रत्येक ५ किमीसाठी दहा रुपये वाढ, तर ३० किमीपुढे ८० किमीपर्यंत प्रत्येक दहा किमीसाठी दहा रुपये वाढ करण्यात आली. मासिक पासचेही दर वाढले. आता इंधन दर सतत वाढत असल्याने तोटा भरून काढण्यासाठी पीएमपी तिकीट दर पुन्हा वाढवणार का, याकडे प्रवाशांचे लक्ष लागले आहे..इंधनाचे दर वाढत असले तरी, प्रवाशांवर त्याचा भार पडू नये म्हणून सध्यातरी पीएमपी कोणतीही तिकीट दरवाढ करणार नाही.- महेश आव्हाड, अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, पीएमपीएमएल.