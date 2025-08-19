पिंपरी-चिंचवड

Ganesh Festival 2025 : सर्वांगसुंदर गणेशमूर्तींचे भावतेय लाेभस रूप,शाडू मातीच्या मूर्तींना मागणी; ‘पीओपी’ मूर्तींचेही भाव वाढले

Ganesh Utsav : गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर पिंपरीत गणेशमूर्ती खरेदीसाठी नागरिकांची मोठी गर्दी होत असून, शाडू आणि पीओपी मूर्तींना विशेष मागणी आहे.
Ganesh Festival 2025
Ganesh Festival 2025Sakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पिंपरी : लहानांपासून ते मोठ्यांपर्यंत सगळ्यांचा लाडका असणाऱ्या गणपती बाप्पाच्या स्वागताची तयारी घरोघरी दिसून येत आहे. दहा दिवस ज्याची पूजा करायची, अशा गणेशाची मूर्ती घेण्यासाठी बाजारपेठांमध्येही भक्त गर्दी करत आहेत. सुंदर, सुबक आणि हवी तशी मूर्ती घरी न्यावी, यासाठी आगाऊ नोंदणीसाठी नागरिक गर्दी करत आहेत. मागणी पाहता शहरभर सध्या गणपती मूर्तींचे स्टॉल दिसून येत आहेत.

