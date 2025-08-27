पिंपरी-चिंचवड

Ganesh Festival 2025 : सुरक्षेसाठी तीन हजार पोलिस सज्ज; गणेशोत्सव कालावधीसाठी आयुक्तालयातर्फे नियोजन

Pimpri Ganeshotsav : पिंपरी-चिंचवडमध्ये शांततेत गणेशोत्सव पार पडावा यासाठी पोलिसांनी ३००० अधिकारी सज्ज ठेवून ध्वनी प्रदूषणासह विविध नियमांची अंमलबजावणी करण्याची तयारी पूर्ण केली आहे.
पिंपरी : शहरातील गणेशोत्सव उत्साहात व शांततेत व्हावा. नागरिकांची सुरक्षा कायम राहावी, यासाठी पिंपरी-चिंचवड पोलिस आयुक्तालयाने तयारी पूर्ण केली आहे. उत्सव काळात सुमारे तीन हजार पोलिस सज्ज असतील, तसेच मागील काही दिवसांत प्रतिबंधात्मक कारवाईदेखील करण्यात आली.

