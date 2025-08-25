Ganesh Festival 2025 : गणरायाच्या नैवेद्याला उकडीच्या मोदकांचा गोडवा, गणेशोत्सवाची तयारी; मिठाईची दुकाने, आचाऱ्यांकडे आगाऊ नोंदणी

पिंपरी : गणपती बाप्पाचा आवडीचा नैवैद्य म्हणजे मोदक. म्हणूनच गणेशोत्सवात घरोघरी मोदक आवर्जून तयार केले जातात. काही गणेशभक्त अनेकदा बाहेरून मोदक मागवणे पसंत करतात. यामध्ये विविध प्रकारचे, विविध चवींचे मोदक सध्या बाजारात उपलब्ध आहेत. मात्र, सर्वाधिक मागणी मात्र उकडीच्या मोदकांचीच आहे. हे मोदक ताजेच विकले जात असल्याने याची आगाऊ नोंदणी सध्या विक्रेत्यांकडून घेतल्या जात आहे..गणरायाच्या स्वागतासाठी घरोघरी सज्जता सुरू आहे. सार्वजनिक मंडळातील तयारीवरही अंतिम हात फिरवला जात आहे. अशातच घरोघरी महिलांची प्रसादाची लगबग सुरू आहे. घरगुती गणपती हा दीड दिवस, तीन दिवस असाही बसविला जातो. जेवढे दिवस बाप्पा विराजमान असतात त्यांच्या पुढे वेगवेगळा नैवेद्य दाखवला जातो. यामध्ये सुके खोबरे वापरून केलेली खिरापत, लाडू, बर्फी असे पदार्थ घरी केले जातात किंवा विकत घेतले जातात..मात्र, गणेशोत्सवामध्ये सर्वाधिक मागणी असते बाप्पाच्या आवडत्या मोदकाची. राज्यातील विविध भागात तळणीचे, कणकेचे, उकडीचे असे पारंपारिक पद्धतीने मोदक तयार केले जातात. मात्र, हल्लीच्या प्रत्येकाला हे मोदक घरी करणे शक्य नव्हते. म्हणूनच गणेशोत्सवासाठी हे मोदक बाहेरून मागविले जातात. त्यामुळे मलई, खवा, चॉकलेट, ड्रायफ्रुट, गुलकंद, मॅंगो अशा एक ना अनेक प्रकारच्या मोदकांना यानिमित्ताने मागणी दिसून येत आहे..भाव वाढले; मागणी मात्र कायमओला नारळ, गूळ यांच्यापासून तयार केलेले उकडीच्या मोदकांची लोकप्रियता दिवसेंदिवस वाढत आहे. त्यामुळे हे मोदक विकणारे घरगुती व्यावसायिक, होम शेफ, स्वीट मार्ट यांच्याकडे आगाऊ ऑर्डर दिल्या जात आहे. त्यामुळे या विक्रेत्यांकडे दहाही दिवसांचे बुकिंग पूर्ण झाले आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत या वर्षी नारळाचे दर वाढलेले आहेत. नारळ प्रतिनग साठ ते पासष्ठ रुपयांनी विकला जात आहे. तर, गुळाचीही भाववाढ झाली आहे. त्यामुळे दरवर्षी ३० रुपयांना विकला जाणारा एक उकडीचा मोदक ३५ ते ४० रुपयांना विकला जात आहे. मात्र, तरीही या मोदकांना मागणी वाढत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.