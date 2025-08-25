पिंपरी-चिंचवड

Ganesh Festival 2025 : गणरायाच्या नैवेद्याला उकडीच्या मोदकांचा गोडवा, गणेशोत्सवाची तयारी; मिठाईची दुकाने, आचाऱ्यांकडे आगाऊ नोंदणी

Ganeshotsav 2025 : गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर उकडीच्या पारंपरिक मोदकांची मागणी प्रचंड वाढली असून चविष्ट आधुनिक प्रकारांनाही भरपूर प्रतिसाद मिळतोय.
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पिंपरी : गणपती बाप्पाचा आवडीचा नैवैद्य म्हणजे मोदक. म्हणूनच गणेशोत्सवात घरोघरी मोदक आवर्जून तयार केले जातात. काही गणेशभक्त अनेकदा बाहेरून मोदक मागवणे पसंत करतात. यामध्ये विविध प्रकारचे, विविध चवींचे मोदक सध्या बाजारात उपलब्ध आहेत. मात्र, सर्वाधिक मागणी मात्र उकडीच्या मोदकांचीच आहे. हे मोदक ताजेच विकले जात असल्याने याची आगाऊ नोंदणी सध्या विक्रेत्यांकडून घेतल्या जात आहे.

