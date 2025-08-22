पिंपरी-चिंचवड

Ganesh Festival 2025 : कायदा-सुव्यवस्था राखून गणेशोत्सव साजरा करा, पोलिस उपायुक्त आटोळे यांचे आवाहन

Pune Police : गणेशोत्सव पारंपरिक आणि शांततेत साजरा व्हावा यासाठी पोलिसांनी डीजे, डॉल्बी बंदीचा इशारा देत सामाजिक एकोपा आणि कायदा पाळण्याचे आवाहन केले.
Ganesh Festival 2025
Ganesh Festival 2025 Sakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पिंपळे गुरव : ‘‘गणेशोत्सव हा आनंद, उत्साह आणि सामाजिक एकोप्याचा सण असून तो कायदा-सुव्यवस्था राखत शांततेत साजरा करणे ही सर्वांची सामूहिक जबाबदारी आहे,’’ असे मत पोलिस उपायुक्त परिमंडळ (एक) संदीप आटोळे यांनी व्यक्त केले. तसेच यंदाच्या गणेशोत्सवात ‘डॉल्बी’, ‘डीजे’, ‘लेझर लाइट’ यासारखी यंत्रणा वापरून गोंगाट न करता पारंपरिक वाद्यांना प्राधान्य द्यावे, असेही आवाहन त्यांनी केले.

Loading content, please wait...
festival
Celebration
Ganesh Fesitival
Ganesh Celebration

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com