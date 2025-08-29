Sangvi Garbage Crisis : सांगवीत कचरा संकलनाचा गोंधळ; नदीकाठावर दुर्गंधी, बकालपणा वाढला

जुनी सांगवी : जुनी सांगवी परिसरातील कचरा संकलन सध्या गेली अनेक वर्षांपासून पवना नदीकाठावरील जलसंपदा विभागाच्या मोकळ्या जागेत पारंपरिक पद्धतीने होत आहे. दिवसेंदिवस कचरा संकलन वाढत असून, उघड्यावर होणाऱ्या कचरा संकलनामुळे परिसरात दुर्गंधी व बकालपणा येत आहे. संकलन करणारी वाहने, कॉम्पॅक्टर आता माहेश्वरी चौक व संविधान चौक या रस्त्यावरच कचरा संकलन आणि गाड्या भरण्याचे काम करत असल्याने परिसराला बकालपणा येत आहे..पवना नदीकाठावर पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर दशक्रिया विधी घाट आहे. विधीघाट व कचरा संकलन मोकळ्या मैदानाला केवळ एका भिंतीचा अडसर आहे. यामुळे घाट परिसर, माहेश्वरी चौक व रहदारीचा रस्ता जणू कचरा संकलन केंद्र बनले आहे.कचरा संकलन स्थानांतर केंद्राचे रखडलेले काम कासवगतीने सुरू आहे. पावसात कचऱ्यामुळे या परिसरात दुर्गंधी सहन करावी लागते. कचरा भरलेल्या वाहनांची ये-जा यामुळे अनेकदा कचरा रस्त्यावर पडतो. तर, लवकरात लवकर या संकलन केंद्राचे काम कासारवाडी संकलन केंद्राच्या धर्तीवर गतीने करण्यात येईल, असे महापालिका पर्यावरण विभागाच्या वतीने सांगण्यात आले आहे..सांगवी परिसरात सुमारे २०० टन कचरा निर्माण होतो.येथे सध्या पवना घाटाशेजारी जलसंपदा विभागाच्या मोकळ्या जागेवर पारंपारिक पद्धतीनेच कचरा संकलन केले जाते. हवेचे प्रदूषण, दुर्गंधी हे सर्व टाळण्यासाठी महापालिका हद्दीत आठ क्षेत्रीय कार्यालयांतर्गत प्रत्येकी दोन असे १६ ठिकाणी घनकचरा स्थानांतर केंद्र उभारण्यात येत आहेत.गेल्या काही महिन्यांपासून येथे महापालिका पर्यावरण विभागाकडून काम सुरू करण्यात आले असले, तरी या कामाला गती नाही. पवना नदीकाठावर दशक्रिया विधी घाट आहे. त्याबाबत व तेथील सोयीसुविधा याबाबत अस्पष्टता आहे.- प्रशांत शितोळे, माजी नगरसेवक.कचरा संकलन स्थानांतर केंद्राचे काम सध्या सुरू आहे. काम वेळेत व गतीने करण्याचे आमचे प्रयत्न आहेत. या प्रकल्पानंतर येथील बहुतांश प्रश्न मार्गी लागतील.- संजय कुलकर्णी, मुख्य अभियंता, महापालिका पर्यावरण विभागदोन ठिकाणी घनकचरा स्थानांतर सुरूसध्या कासारवाडी गवळीमाथा व काळेवाडी येथील घनकचरा स्थानांतर केंद्र कार्यान्वित करण्यात आलेले आहे. त्याच धर्तीवर सद्यस्थितीत जुनी सांगवी येथे गेल्या काही महिन्यांपासून काम सुरू करण्यात आले आहे. सोबतच किवळे व पिंपरी येथील घनकचरा स्थानांतर केंद्राचे काम करण्यात येत आहे..प्रकल्पामुळे होणारे फायदेपिंपरी-चिंचवड शहरात इंदूर शहराच्या धर्तीवर सांगवी ट्रान्सफार्म स्टेशन बांधण्यात येत आहे. यामुळे मोशी येथे कचरा वाहून नेणाऱ्या वाहनांच्या संख्येत घट होऊन इंधनाची बचत होऊन प्रदूषण कमी होण्यास मदत होईल. सदर घनकचरा स्थानांतर केंद्र झाल्यास वाहनांची संख्या कमी होऊन सुमारे २०० मेट्रिक टन घनकचरा कॉम्पॅक्ट करून मोशी कचरा डेपो येथे पाठविणे शक्य होणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.