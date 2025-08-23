पिंपरी-चिंचवड

PCMC News : चिंचवडेनगरमध्ये कचऱ्याचे ढीग रस्त्यावर, सफाई न झाल्याचा परिणाम; चालकांना दुर्गंधीचा सामना

Garbage Problem : चिंचवडमधील तुळजाभवानी चौक व बिजलीनगर परिसरात कचऱ्याचे ढीग रस्त्यावर आल्याने नागरिक त्रस्त असून, तात्काळ साफसफाईची मागणी होत आहे.
चिंचवड : चिंचवडेनगर येथील तुळजाभवानी चौक तसेच बिजलीनगर ते चिंचवडगाव रस्त्याच्या डाव्या बाजूला संभाजी चौकामध्ये तीन ते चार दिवसांपासून कचऱ्याचे साचलेले ढीग उचलले नसल्यामुळे अर्ध्या रस्त्यावर आले आहेत. त्यामुळे खूप प्रमाणात कावळे जमा होत असून वाहनचालक, स्थानिक नागरिकांना दुर्गंधीचा सामना करावा लागत आहे.

