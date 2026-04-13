Sakal Natyamahotsav : नाट्यरसिकांसाठी ‘सकाळ’तर्फे मेजवानी; सकाळ नाट्यमहोत्सव १७ एप्रिलपासून

पिंपरी - यंदाच्या उन्हाळ्याच्या सुट्टीत कुटुंबीयांसोबत उत्तम वेळ घालवायचा असेल, धकाधकीच्या जीवनात खळखळून हसायचे असेल, रोजचा तणाव विसरायचा असेल तर नाटक हे मनोरंजनाचे उत्तम माध्यम आहे. हेच लक्षात घेऊन 'सकाळ माध्यम समूहा'ने उन्हाळ्याच्या सुट्ट्यांमध्ये सकाळ नाट्यमहोत्सव आयोजित केला आहे..१७ ते १९ एप्रिलदरम्यान ग. दि. माडगूळकर नाट्यगृहात पार पडणाऱ्या या महोत्सवात लेखक, दिग्दर्शक व अभिनेते संकर्षण कऱ्हाडे यांच्या उत्तमोत्तम कलाकृती पिंपरी चिंचवडकरांना पाहता येणार आहेत. त्यामुळे हा नाट्यमहोत्सव संकर्षण कऱ्हाडे महोत्सव असणार आहे.संकर्षण कऱ्हाडे व स्पृहा जोशी यांच्या कविता, गाणी व गप्पांची मैफील असणाऱ्या 'संकर्षण व्हाया स्पृहा' या कार्यक्रमाने नाट्यमहोत्सवाचा १७ एप्रिलला रात्री ९ वाजता प्रारंभ होईल. त्यानंतर १८ एप्रिलला 'कुटुंब कीर्रतन' तर १९ एप्रिलला 'नियम व अटी लागू' या नाटकांचे प्रयोग होतील. या संपूर्ण महोत्सवाचे तिकीट घेतल्यास त्यावर विशेष सवलत देण्यात येणार आहे. तिकीट विक्री लवकरच सुरू होईल..अशी आहेत नाटके१७ एप्रिल, शुक्रवार - संकर्षण व्हाया स्पृहा१८ एप्रिल, शनिवार - कुटुंब किर्रतन१९ एप्रिल, रविवार - नियम व अटी लागूअधिक माहितीसाठी संपर्क - ७७०९०९७१११.काय? कुठे? कधी? केव्हा?काय ? - सकाळ नाट्यमहोत्सव - संकर्षण कऱ्हाडे महोत्सवकुठे ? - ग. दि. माडगूळकर नाट्यगृह, निगडी-प्राधिकरणकधी ? - १७ ते १९ एप्रिलकेव्हा? - रात्री ९ ते १२.