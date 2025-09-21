पिंपरी-चिंचवड

H-1B Visa Changes: आयटीतील नोकऱ्यांवर परिणामाची शक्यता; अमेरिकेत सेवा पुरवणाऱ्या कंपन्यांना धग

US Jobs : डोनाल्ड ट्रम्पच्या निर्णयामुळे भारतातील आयटी अभियंत्यांना अमेरिकेत जाण्यात अडचणी येऊ शकतात. यामुळे कंपन्यांवर आर्थिक दबाव आणि आयटी नोकऱ्यांवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
H-1B Visa Changes

H-1B Visa Changes

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पिंपरी: अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या निर्णयामुळे भारतातून परदेशात जाणाऱ्या आयटी अभियंत्याच्या संख्येवर बरेच निर्बंध येऊ शकतात, तसेच सध्या अमेरिकेत असलेल्यांचा व्हिसा नूतनीकरणाचा अतिरिक्त भार कंपन्यांवर पडू शकतो. त्यामुळे एच १- बी व्हिसा घेऊन परदेशात नोकरीनिमित्त किंवा प्रोजेक्टसाठी गेलेल्या आयटी अभियंत्यांना मायदेशी परतावे लागेल, असाही अंदाज व्यक्त केला जात आहे.

Loading content, please wait...
Donald Trump
job
US
it company

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com