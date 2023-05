पिंपरी-चिंचवडसह देहू आणि परिसरात दुपारी जवळपास अर्धा तास गारांचा जोरदार पाऊस बरसला. यामुळं रस्ते, शेतांमध्ये सगळीकडं गारांचा अक्षरशः खच पडल्याचं पहायला मिळालं. यामुळं हवेतही चांगलाच गारठा निर्माण झाला होता. (Hailstorm for half an hour in Pimpri Chinchwad Feel of snow on roads fields)

अचानक झालेल्या गारपीटीमुळं नागरिकांची चांगलीच धांदल उडाली. गारांच जोरदार मारा अनुभवल्याचं अनेकांनी सांगितलं आहे. दुपारी चार वाजण्याच्या सुमारास सुमारे अर्धा तास हा गारांचा वर्षाव झाला. त्यामुळं जणून हिमवर्षावरच होत असल्याचं वातावरण निर्माण झालं होतं. यामुळं बर्फवृष्टी झाल्यानंतर होतो तसा हवेत गारवा निर्माण झाला होता.