Unclean Water Supply : दूषित पाण्यामुळे जुलाब, उलट्यांचा त्रास; पिंपरी, सांगवी, मोशी, चिखली, भोसरीत गढूळ पाणीपुरवठा

पिंपरीगाव, जुनी सांगवी, नवी सांगवी, भोसरी, मोशी, चिखली, इंद्रायणीनगर, संतनगर, मोशी-भोसरी प्राधिकरण सेक्टर चार ते १३ या परिसरामध्ये गेल्या तीन दिवसांपासून गढूळ पाणीपुरवठा.
सकाळ वृत्तसेवा
पिंपरी - पिंपरीगाव, जुनी सांगवी, नवी सांगवी, भोसरी, मोशी, चिखली, इंद्रायणीनगर, संतनगर, मोशी-भोसरी प्राधिकरण सेक्टर चार ते १३ या परिसरामध्ये गेल्या तीन दिवसांपासून गढूळ पाणीपुरवठा होत असल्याच्या तक्रारी नागरिकांनी केल्या आहेत. यामुळे जुलाब, उलट्या, पोटदुखी असा त्रास होत आहे.

