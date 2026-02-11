Unclean Water Supply : दूषित पाण्यामुळे जुलाब, उलट्यांचा त्रास; पिंपरी, सांगवी, मोशी, चिखली, भोसरीत गढूळ पाणीपुरवठा

पिंपरी - पिंपरीगाव, जुनी सांगवी, नवी सांगवी, भोसरी, मोशी, चिखली, इंद्रायणीनगर, संतनगर, मोशी-भोसरी प्राधिकरण सेक्टर चार ते १३ या परिसरामध्ये गेल्या तीन दिवसांपासून गढूळ पाणीपुरवठा होत असल्याच्या तक्रारी नागरिकांनी केल्या आहेत. यामुळे जुलाब, उलट्या, पोटदुखी असा त्रास होत आहे..दरम्यान, जलशुद्धीकरण केंद्रांतून स्वच्छ पाणीपुरवठा होत असून स्थानिक पातळीवर जलवाहिनी किंवा नळजोड घेतलेल्या घरगुती वाहिन्या फुटून त्यांद्वारे दूषित पाणीपुरवठा होत असावा, अशी शक्यता महापालिका अधिकाऱ्यांनी वर्तवली.महापालिकेतर्फे दिवसाआड पाणीपुरवठा होत आहे. पिंपरी, सांगवी परिसरात निगडी सेक्टर २३ मधील जलशुद्धीकरण केंद्रांतून तर, चिखली, मोशी, भोसरी परिसरात चिखली जलशुद्धीकरण केंद्रातून पाणीपुरवठा होत आहे. दोन्ही केंद्रांवर अशुद्ध पाण्यावर प्रक्रिया करूनच वितरण केले जात आहे..या दोन्ही केंद्रांच्या अंतर्गत येणाऱ्या भागांमध्ये तीन दिवसांपासून गढूळ पाणीपुरवठा होत असल्याच्या नागरिकांच्या तक्रारी आहेत. मात्र, आमच्याकडे एकही तक्रार आली नसल्याचे महापालिकेचे कार्यकारी अभियंता अजय सूर्यवंशी यांनी सांगितले.चिखलीत दूषित पाणी; नागरिक आजारी; पोटदुखी, जुलाबाचा त्रास, खासगी दवाखान्यांत उपचार घेणे भागचिखली - चिखली परिसरात हिरव्या, पिवळसर रंगाच्या दुर्गंधीयुक्त गढूळ पाण्याचा पुरवठा होत असल्याने त्याचा नागरिकांच्या आरोग्यावर विपरीत परिणाम झाला आहे. पोटदुखी, जुलाब इत्यादी आजारांनी अनेक नागरिक त्रस्त झाले आहेत. खासगी दवाखाने आणि रुग्णालयांमध्ये त्यांना उपचार घ्यावे लागत आहेत..चिखली परिसरातील चिखली गावठाण, रामदासनगर, पाटीलनगर, सोनवणे वस्ती इत्यादी ठिकाणी हे हिरवट रंगाचे दुर्गंधीयुक्त गढूळ पाण्याच्या पुरवठा होत आहे. हे पाणी प्यायल्याने अनेक नागरिकांना पोटदुखीचा त्रास, जुलाब, डोकेदुखी यांचा त्रास सुरू झाला आहे.चिखली परिसरातील किमान ३४ ते ४० नागरिकांना याचा त्रास झाल्याची प्राथमिक माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे दूषित पाणी नेमके कुठून येते ? याची महापालिकेने लवकरात लवकर तपासणी करावी तसेच स्वच्छ पाण्याचा पुरवठा करावा, अशी मागणी नागरिकांच्यावतीने करण्यात आली आहे..नगरसेवक विकास साने म्हणाले, ‘दूषित पाणी प्यायल्याने अनेक नागरिक आजारी पडले आहेत. पोटदुखी, जुलाब झाल्याने अनेक नागरिकांना दवाखान्यात दाखल करण्यात आले आहेत. पाणीपुरवठा विभागाच्या अधिकाऱ्यांच्या कानावर ही बाब घातली आहे. लवकरात लवकर स्वच्छ पाणीपुरवठा केला जावा. गढूळ पाणी नेमके कुठून व कसे आले ?, याबाबतची तपासणी करावी, अशी मागणी पाणीपुरवठा विभागाकडे करण्यात आली आहे.’एक आठवड्यापासून पिंपरीगाव परिसरात गढूळ पाणी येत आहे. यामुळे माझ्या मुलीला जुलाब, उलट्यांचा त्रास झाला. डॉक्टरांच्या म्हणण्यानुसार बाहेरचे उघड्यावरचे खाणे किंवा दूषित पाणी प्यायल्यामुळे असा त्रास होत असतो. आम्ही मुलांना घरचे अन्न देतो. बाहेरचे उघड्यावरील खाऊ देत नाही. त्यामुळे दूषित पाण्यामुळेच तिला त्रास झाला असावा, असे आम्हाला वाटते.- सोहील शेख, बालामल चाळ, पिंपरीगाव.निगडी जलशुद्धीकरण केंद्रांतून प्रक्रिया करूनच पाणी वितरण सुरू आहे. पिंपरी, सांगवी परिसरातील पुरवठा होणारे पाणीही चांगले आहे. मात्र, त्या भागातील नळजोड परिसरात पाइप फुटलेला असावा. मोशी, भोसरी परिसरात चिखली जलशुद्धीकरण केंद्रातून पाणीपुरवठा होतो. इंद्रायणी नदीची पाणीपातळी कमी झाल्याने हिरवट रंग येऊ शकतो. ते पाणी पिण्यास योग्य आहे. मात्र, पाण्याला दुर्गंध येत असल्यास पाणी उकळून प्यावे.- अजय सूर्यवंशी, कार्यकारी अभियंता, महापालिका.दूषित पाणी प्यायल्यामुळे माझ्या पोटात संसर्ग झाला होता. जुलाबाचा त्रास झाला. त्यामुळे, मला तीन दिवस अतिदक्षता विभागात उपचार घ्यावे लागले.- विजय मळेकर, रुग्णनागरिकांना पाणीपुरवठा होत असलेल्या पाण्याची प्रत्यक्ष पाहणी केली असता पाण्याला थोडासा पिवळसर रंग दिसत होता. ते पाणी तपासणी करण्यासाठी प्रयोगशाळेत पाठवण्यात आले आहे. त्याचा अहवाल लवकरच येईल. त्यानंतर नेमके पाणी कशामुळे पिवळसर झाले, याची तपासणी करण्यात येईल.- स्वाती गिरी, अधिकारी, पाणीपुरवठा विभाग.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.