पिंपरी-चिंचवड

Heavy Rain in Pimpri Chinchwad: पिंपरी चिंचवडमध्ये मुसळधार पाऊस; पावसामुळे नव्या खड्ड्यांची भर, मार्ग काढणेही अडचणीचे

Traffic Disruption: पिंपरी-चिंचवडमध्ये सलग तीन दिवस चाललेल्या पावसाने रस्त्यांवर खड्ड्यांची भर झाली असून वाहतुकीला मोठा अडथळा निर्माण झाला आहे. पवना धरण १०० टक्के भरल्यामुळे आसपासच्या भागात पाण्याची पातळी वाढली आहे.
Heavy Rain in Pimpri Chinchwad

Heavy Rain in Pimpri Chinchwad

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पिंपरी : उद्योगनगरी पिंपरी-चिंचवडमध्ये सलग तिसऱ्या दिवशी बरसलेल्या पावसाने दाणादाण उडाली. रविवारी (ता.१४) रात्रीपासून संततधार सुरूच होती. सोमवारी (ता.१५) पहाटेपासूनच पावसाने जोर धरला होता. सकाळीही तो कायम होता. दुपारनंतर पावसाने उघडीप दिली.

Loading content, please wait...
pune
rain
water
Weather
Pimpri Chinchwad
Traffic

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com