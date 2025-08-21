पिंपरी-चिंचवड

Sakal Impact : अवजड वाहनांचा अपघात, चालक-मालक जाणार आत!

चालकाने अपघात केल्यास मालक येणार अडचणीत; हिंजवडी पोलिसांकडून चालकासह वाहनमालकावरही गुन्हे दाखल करण्यास सुरुवात.
heavy vehicles in traffic
heavy vehicles in trafficsakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

- बेलाजी पात्रे

हिंजवडी - आयटी पंचक्रोशीत अवजड व बेदरकार अवजाड वाहनांनी गेल्या दोन वर्षात शेकडो निष्पाप जीवांचे बळी घेतलेत. बेकाबू वाहनांच्या दहशतीला लगाम लावण्यासाठी हिंजवडी पोलिसांनी मास्टर स्ट्रोक लगावला आहे.

Loading content, please wait...
police
crime
accident
Hinjewadi
driver
vehicles

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com