पिंपरी : शिीनगर ते हिंजवडी- माण मेट्रोचा प्रवास सुरू झाला आहे. प्रवाशांची संख्या वाढू लागली आहे. मात्र, मेट्रो स्थानक परिसरात वाहने उभी करण्याचा (पार्किंग) विशेषतः दुचाकी उभ्या करण्याचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. कारण रस्त्याच्या कडेला, पदपथांवर वाहने उभी केली जात आहेत. परिणामी, मेट्रो प्रवासाचा पर्याय सोयीचा ठरत असला, तरी वाहनांच्या पार्किंगमुळे वाहतूक कोंडीसह अपघाताचा धोका असून, पादचाऱ्यांची गैरसोय होत आहे..मेट्रो प्रवाशांची भविष्यातील वाढती संख्या लक्षात घेऊन स्थानकांलगत वाहनतळ उभारण्याची गरज आहे. माण आणि सिव्हिल कोर्ट यांसह आठ स्थानकांच्या परिसरात वाहनतळांसाठी जागांची उपलब्धता तपासण्यात आली आहे. शिवाय, पुणे महापालिकेने वाहनतळ उभारणीसाठी आवश्यक अटी व शर्तींसह जमिनींच्या मोबदल्याचे पर्याय पीएमआरडीएला सादर केले आहेत. तसेच, मेट्रो स्थानकांची प्रत्यक्ष पाहणी केली असता पार्किंगसंदर्भातील अडचणी जास्त भेडसावत असल्याचे दिसून आले..सार्वजनिक वाहनतळांची स्थितीशिवाजीनगर ते हिंजवडी-माण मेट्रो पुणे व पिंपरी चिंचवड महापालिकेसह पीएमआरडीएच्या क्षेत्रातून धावते. पुणे महापालिकेने सार्वजनिक वाहनतळांसाठी त्यांच्या हद्दीतील मेट्रो स्थानकांजवळ २० जागा निश्चित केल्या आहेत. त्यापैकी पाच ठिकाणी वाहनतळ बांधून झाली आहेत.नियोजित पार्किंग सुविधाबालेवाडी (३० हजार चौरस फूट) व बाणेर (२१ हजार चौरस फूट) या दोन ठिकाणी पार्किंग उभारले जात आहे. मात्र, अद्याप सुरू नाही. इतर स्थानकांतील माण बस डेपो, बालेवाडी स्टेडियम, बाणेर (खासगी शिक्षण संस्थेलगत), लक्ष्मीनगर, रामनगर यांसह अन्य तीन ठिकाणी पार्किंगचे नियोजन आहे..असे आढळले वास्तववाकड चौक स्थानक परिसरात रस्त्यालगत दुचाकी उभ्या केल्या होत्यावाकड चौक स्थानकाच्या जिन्याच्या चारही बाजूला मोकळ्या जागेत वाहने उभी होती, मात्र, सुरक्षेचा प्रश्न आहेहिंजवडीतील छत्रपती शिवाजी महाराज चौकातही रस्त्यावर वाहने उभी होतीप्रवासी संख्या वाढल्यानंतर अनधिकृत रस्त्यावरील पार्किंगचा प्रश्न अधिक गंभीर होईलअन्य स्थानकांच्या परिसरात वाहने उभी करण्यासाठी पुरेशी जागा नाही.शिवाजीनगर-हिंजवडी मेट्रोमुळे प्रवासाचा वेळ वाचला आहे. पण, वाकडला रस्त्यालगत वाहन पार्क करावे लागते. त्यामुळे दुचाकी आणत नाही. वाकड स्थानकातून पुन्हा घरी जाण्यासाठी रिक्षाचा वापर करावा लागतो. वाहनतळ झाल्यास चांगली सोय होईल.- अर्चना केदारी, आयटी अभियंता, वाकडमाण येथील शेवटच्या स्थानकात कंपनीचे कार्यालय आहे. तिथे जाणे व येण्यासाठी मेट्रो सोयीस्कर आहे. मात्र, औंध स्थानकापर्यंत पोहचण्यासाठी खासगी वाहनाचा वापर करावा लागतो.- महेश चौगुले, सुपरवायझर, औंधमेट्रो पार्किंगबाबत पुणे महापालिकेकडे पाठपुरावा सुरू आहे. पहिल्या टप्प्यात दोन स्थानकांलगत वाहनतळ लवकरच सुरू होतील, तसेच दोन स्थानकांबाबत ‘सीएमआरएस’ची तपासणी आणि त्यांनी सुचवलेल्या सुधारणांची पूर्तता केली जाईल. त्यानंतर ती स्थानके सुरू होतील.- रिनाज पठाण, मुख्य अभियंता, पीएमआरडीए.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.