Hinjawadi Traffic : रस्त्यावर चिखल होण्यास कारणीभूत बिल्डरांना नोटिसा; ‘एमआयडीसी’कडून कारवाईचा बडगा

पिंपरी : हिंजवडीतील राजीव गांधी आयटी पार्कमधील माण व फेज- ३ या भागांतील रस्त्यांवर चिखल होण्यास कारणीभूत असलेल्या तीन बांधकाम व्यावसायिकांना महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळातर्फे (एमआयडीसी) नोटिसा बजावण्यात आल्या..हिंजवडीतील रस्त्यांवर चिखल पसरल्याने अपघात होत असल्याच्या बातम्या ‘सकाळ’ने दिल्या आहेत. त्यानंतर एमआयडीसीने कर्मचाऱ्यांकडून रस्ते धुवून घेतले होते. मात्र, भविष्यात असे प्रकार घडू नये यासाठी विकसकांनी योग्य काळजी घेणे आवश्यक असल्याचे सांगत एमआयडीसीने नोटिसा बजावल्या..या भागात अनेक गृहप्रकल्पांचे काम सुरू आहे. त्यामुळे रस्त्यांवर राडारोडा व चिखल पसरतो. पावसाळ्यात बांधकामाच्या ठिकाणी वाहनांमुळे चिखल रस्त्यावर पसरतो. त्यामुळे दुचाकी घसरून अपघात होण्याचे प्रमाण वाढले आहे. याबाबत नागरिक व आयटी कर्मचाऱ्यांनी तक्रार केली होती.याशिवाय पीएमआरडीए हद्दीत येणाऱ्या विकसकांवर कारवाई करण्याची मागणी पत्राद्वारे करण्यात आली आहे. महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण महामंडळानेही याबाबत कारवाई करण्याचे आश्वासन दिले आहे..हिंजवडी माण येथील सॅफरॉन चौकात राडारोडा पसरल्याची तक्रार आमच्याकडे आली होती. त्यावर कार्यवाही म्हणून आम्ही संबंधित बांधकाम व्यावसायिकांना नोटीस बजावली आहे. या नोटिशीला संबंधितांनी उत्तर पाठवले असून, योग्य ती खबरदारी घेण्यात येईल, असेही सांगण्यात आले आहे.-राजेंद्र तोतला, कार्यकारी अभियंता, एमआयडीसी.बांधकामाच्या ठिकाणी वाहनांची चाके धुण्यासाठी यंत्रणा बसविणे गरजेचे आहे, तसेच चिखल व राडारोडा रस्त्यावर येऊ नये यासाठी बांधकाम व्यावसायिकांनी खबरदारी घेणे आवश्यक आहे. आमच्याकडे ‘एमआयडीसी’कडून ज्या विकसकाची तक्रार आली आहे, तिथे खबरदारी घेतली आहे का, याची पाहणी आमचे अधिकारी करतील. महामंडळाच्या नियमांची पायमल्ली होत असल्याचे निदर्शनास आले, तर कारवाई केली जाईल.-बाबासाहेब कुकडे, प्रादेशिक अधिकारी, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण महामंडळ.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.