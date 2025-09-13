पिंपरी-चिंचवड

Hinjawadi Traffic : रस्त्यावर चिखल होण्यास कारणीभूत बिल्डरांना नोटिसा; ‘एमआयडीसी’कडून कारवाईचा बडगा

IT Park Problems : हिंजवडी फेज ३ व माण परिसरातील चिखलयुक्त रस्त्यांमुळे वाढलेल्या अपघातांमुळे तीन बांधकाम व्यावसायिकांना MIDC ने नोटिसा बजावल्या आहेत.
Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
पिंपरी : हिंजवडीतील राजीव गांधी आयटी पार्कमधील माण व फेज- ३ या भागांतील रस्त्यांवर चिखल होण्यास कारणीभूत असलेल्या तीन बांधकाम व्यावसायिकांना महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळातर्फे (एमआयडीसी) नोटिसा बजावण्यात आल्या.

Hinjawadi traffic issues
MIDC notices to builders
Construction site regulations

