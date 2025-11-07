पिंपरी-चिंचवड

Hinjewadi Man Road: हिंजवडी-माण रस्त्यावर खड्ड्यांचं साम्राज्य! विभागांचा समन्वय नाही, नागरिक त्रस्त

Administrative Coordination Failure Delays Roadwork: गेल्या महिन्यात हिंजवडी माण-रस्त्यावरील पांडवनगर चौकाजवळ सिमेंट मिक्सरने धडक दिल्यामुळे हिंजवडी-माण परिसरातील रस्ते व येथील धोकादायक वाहतूक हे प्रश्‍न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आले आहेत.
Hinjewadi Man Road

Hinjewadi Man Road

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पिंपरी : गेल्या महिन्यात हिंजवडी माण-रस्त्यावरील पांडवनगर चौकाजवळ सिमेंट मिक्सरने धडक दिल्यामुळे हिंजवडी-माण परिसरातील रस्ते व येथील धोकादायक वाहतूक हे प्रश्‍न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आले आहेत.

Loading content, please wait...
pune
Hinjewadi
Development
Traffic
Road Construction
Hinjewadi IT hub safety

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com