Hinjewadi Metro: हिंजवडी मेट्रोसाठी मोठे नियोजन! १९.१ किलोमीटरचे जोडरस्ते, पदपथ आणि सायकल मार्ग उभारणार

पिंपरी: माण-हिंजवडी ते शिवाजीनगर मेट्रो सेवेला प्रवाशांचे प्राधान्य मिळावे, यासाठी पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने (पीएमआरडीए) पिंपरी चिंचवड शहरातील मेट्रो मार्गिकेलगतच्या प्रयोगांचा अभ्यास केला आहे. पिंपरी ते दापोडी मेट्रो मार्गिकेलगतचे पादचारी मार्ग, सायकल मार्ग आणि अन्य पायाभूत सुविधांचा आदर्श समोर ठेवून हिंजवडी मेट्रो स्थानकांच्या परिसरातही अशाच सुविधा विकसित करण्याचे नियोजन केले आहे..Success Story: पतीचा दुबईत अभियांत्रिकीचा ठसा, पत्नीची परदेशात तंत्रज्ञान क्षेत्रात झेप; कांडगे दाम्पत्याची प्रेरणादायी यशोगाथा.स्वारगेट ते पिंपरी मेट्रोला पिंपरी चिंचवड शहरातील प्रवाशांचा चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. याला कारण पिंपरी चिंचवड महापालिकेकडून केल्या जाणाऱ्या सुविधाही आहेत. या पार्श्वभूमीवर माण-हिंजवडी ते शिवाजीनगर मेट्रोचा वापर अधिक सुलभ आणि सोयीस्कर व्हावा, यासाठी प्रवाशांना आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून देण्यावर पीएमआरडीएनेही भर दिला आहे. त्यासाठी महापालिकेने उभारलेल्या पायाभूत सुविधांचा अभ्यास केला आहे. यामुळे प्रवाशांना मेट्रो स्थानकांपर्यंत पोहोचणे अधिक सोयीचे होण्यास मदत होणार आहे..लास्ट माइल कनेक्टिव्हिटी प्रकल्प मेट्रो सेवेसाठी अधिक फायदेशीर ठरेल. ‘हरित सेतू’ प्रकल्पांतर्गत हिंजवडीत मॉडेल उभारले जाईल. डिसेंबरपर्यंत निविदा प्रक्रिया अंतिम होतील. त्यानंतर पुढील कार्यवाही केली जाईल. यासंदर्भातील सविस्तर प्रकल्प अहवालाची (डीपीआर) प्रक्रिया सुरू आहे.- डॉ. अभिजित चौधरी, आयुक्त, पीएमआरडीए.मेट्रो सेवा केवळ आयटी कर्मचाऱ्यांसाठीच नव्हे, तर सर्वच प्रवाशांसाठी फायदेशीर ठरेल. पदपथ आणि जोडरस्त्यांची सुविधा उपलब्ध झाल्यास प्रवाशांना मेट्रोचा वापर करणे अधिक सुलभ होईल. मेट्रोच्या चाचण्या सुरू असून आम्ही दररोज पाहतो. आता प्रत्यक्ष मेट्रोतून प्रवास करण्याची उत्सुकता आहे.- सौरभ इंगवले, आयटी अभियंता.हिंजवडीची सद्यःस्थिती‘पीक अवर’मध्ये तीन किलोमीटरचा प्रवासही तासभर त्रासदायक ठरतो. त्यात ६० मिनिटांहून अधिक विलंबवाहतूक कोंडी, पादचारी मार्गांचा (पदपथ) अभाव, सार्वजनिक वाहतुकीची अपुरी व्यवस्था आणि रस्त्यांची दुरवस्थाथांब्यांची कमतरता, अतिक्रमणे, खड्डे, पावसाळ्यात पाणी साचणे, अपघात आणि हवेची गुणवत्ता प्रमुख प्रश्नप्रवासातील विलंबामुळे सॉफ्टवेअर अभियंत्यांची उत्पादकता घटते, कंपन्यांच्या परिचालन खर्चात वाढ होते आणि आयटी कॅम्पसमध्ये कर्मचारी गळतीचे (ॲट्रिशन) प्रमाण वाढते.पीएमआरडीए म्हणतेमेट्रो व लगतच्या रस्त्यांमुळे आयटी कंपन्या, गृहसंकुलांना रस्त्यांनी जोडणारलास्टमाइल जोडणीसाठी सुमारे १९.१ किलोमीटरचे रस्ते प्रस्तावितपीएमआरडीएकडे ७.२२५ किलोमीटरचे तर एमआयडीसी क्षेत्रात ११.९७४ किलोमीटरचे रस्तेमेट्रो स्थानकांपासून ५०० मीटर ते दीड किलोमीटरच्या परिघातील रस्ते विकसित केले जाणाररस्त्यांमुळे स्थानकांसह आयटी कंपन्या, गृहसंकुले आणि जवळच्या गावांशी जोडले जातील.El Nino: ‘एल निनो’ची स्थिती तीव्र होणार; प्रशांत महासागराचे तापमान ३.८ अंशांनी वाढण्याची शक्यता.महापालिकेने काय केले?मेट्रो स्थानकांच्या परिसरात सुमारे २१ किलोमीटर लांबीचे पादचारी आणि सायकलमार्गांचे जाळे उभारलेसुमारे २० किलोमीटर लांबीचे रस्ते, मेट्रो स्थानके, बीआरटी थांबे आणि रेल्वे स्थानकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी उपयुक्त ठरत आहेतमेट्रो स्थानकांपर्यंत सहज पोहोचता यावे, यासाठी पादचारी मार्ग आणि सायकल ट्रॅक महत्त्वाचे ठरत आहेतमेट्रो स्थानक परिसरातील झाडांची सावली, पथदिवे, बसण्यासाठी आसनव्यवस्था, अंध व्यक्तींसाठी मार्गदर्शक पट्टे आणि सायकल व वाहनांसाठी पार्किंग यांसारख्या सुविधा आहेत .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.