पिंपरी-चिंचवड

Hinjewadi Metro: हिंजवडी मेट्रोसाठी मोठे नियोजन! १९.१ किलोमीटरचे जोडरस्ते, पदपथ आणि सायकल मार्ग उभारणार

Hinjewadi Metro Plans 19.1 Km of Roads and Cycle Tracks: हिंजवडीतील वाहतूक कोंडी कमी होणार? मेट्रो स्थानकांना जोडण्यासाठी पीएमआरडीएचा नवा आराखडा
PMRDA Plans Hinjewadi Metro Access Roads Footpaths and Cycle Tracks to Connect IT Parks Housing Societies and Nearby Villages

PMRDA Plans Hinjewadi Metro Access Roads Footpaths and Cycle Tracks to Connect IT Parks Housing Societies and Nearby Villages

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सकाळ वृत्तसेवा
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पिंपरी: माण-हिंजवडी ते शिवाजीनगर मेट्रो सेवेला प्रवाशांचे प्राधान्य मिळावे, यासाठी पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने (पीएमआरडीए) पिंपरी चिंचवड शहरातील मेट्रो मार्गिकेलगतच्या प्रयोगांचा अभ्यास केला आहे. पिंपरी ते दापोडी मेट्रो मार्गिकेलगतचे पादचारी मार्ग, सायकल मार्ग आणि अन्य पायाभूत सुविधांचा आदर्श समोर ठेवून हिंजवडी मेट्रो स्थानकांच्या परिसरातही अशाच सुविधा विकसित करण्याचे नियोजन केले आहे.

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